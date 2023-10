W 9. odcinku uczestnicy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" stanęli przed trudnym zadaniem, a stawką był udział w finale. Nie zabrakło niespodzianek w postaci występu Małgorzaty Walewskiej i poruszających występów. Kto ostatecznie znalazł się w finałowej czwórce? Nie obyło się bez zaskoczeń!

Kto trafił do wielkiego finału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 19?

Za nami półfinałowy odcinek 19. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na początku na scenie pojawiła się Małgorzata Walewska i wcieliła się w ognistą Carmen. To było wielkie otwarcie półfinału. Z kolei jako pierwszy na scenie zaśpiewał najmłodszy uczestnik, Kuba Szmajkowski i wystąpił jako Anastacia, śpiewając „I’m outta love”. Marcin Januszkiewicz zmierzył się z hymnem Ryśka Riedla „Sen o Viktorii”, a Pola Gonciarz zaśpiewała jako Justin Bieber „Let me love you”. Potem przyszedł czas na Jagodę Szydłowską w roli Maryli, Jakuba Gąsowskiego jako jednorożca w hicie Netty „Bassa Saba” i Ewelinę Flintę jako Enni Lenox. A kto ostatecznie przeszedł do finału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Już wiadomo, że w do finału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 19" przeszli: Nick Sinckler, Kuba Szmajkowski, Marcin Januszkiewicz i Ewelina Flinta.

A kto wygrał półfinałowy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Tym razem najlepsza okazała się Magdalena Kumorek jako Katy Perry, która wygrała dzięki głosom uczestników. Aktorka czek na 10 tysięcy złotych przekazała Mielickiemu Stowarzyszeniu Dzieci i Osób niepełnosprawnych. Jak sądzicie, kto wygra w wielkim finale 100 tys. zł na cel charytatywny?

