Za nami kolejna odsłona muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym wystąpiło siedmiu uczestników. Wszyscy byli wspaniali, jednak to ona skradła serca jurorów. Jej rockowa dusza wybrzmiała i dzięki piosence Pink i wygrała cały odcinek! O kim mowa? Zobaczcie sami!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wiemy, kto wygrał siódmy odcinek

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z najczęściej wybieranych programów rozrywkowych przez widzów. Formuła show jest znana od lat, jednak tegoroczna edycja przyniosła pewne zmiany. Na pewno dużym zaskoczeniem było ogłoszenie nowych jurorów, czyli Justyny Steczkowskiej oraz Stefano Terrazzino, pojawiła się również nowa współprowadząca. U boku Macieja Rocka mamy przyjemność oglądać Agnieszkę Hyży.

Tydzień temu głośno było o występie Kuby Szyperskiego, który wcielił się w Edytę Górniak. A kto wygrał 7. odcinek show? Serce jurorów tym razem skradła Barbara Wypych, która wcieliła się w rockową Pink! Przygotowania do tego odcinka były dla niej bardzo męczące, a zwłaszcza dla jej strun głosowych. Uczestniczka zaśpiewała utwór "So what" i skradła serca jurorów. Mimo że gardło Barbary ucierpiało to wygląda na to, że było warto!

Baśka, jestem z Ciebie dumna. Po prostu wokalnie bez zarzutu. Wszystko oparte, wszystko wyprowadzone do przodu. I ten wspaniały kontrast, że tu masz sukienkę, brylanty, że niby taka kobieca kobieta, a tu te okropne ciężkie buty i te kontrasty, ten głos… Super, Baśka - wyjawiła Małgorzata Walewska.

Jak to zwykle bywa zwycięzca zgarnia 10 tysięcy złotych, które może przeznaczyć na dowolny cel charytatywny. Barbara Wypych postanowiła wspomóc tą kwotą Fundację Hops z Kalisz, która wspiera osoby samotne i najbardziej potrzebujące.

Tak prezentowała się tabela wyników po 7. odcinku:

1. Barbara Wypych

2. Aleksander Sikora

3. Patricia Kazadi

4. Reni Jusis

5. Kuba Szyperski

6. Damian Kret

7. Joanna Osyda

Fani po obejrzeniu występu Barbary Wypych jako Pink są podzieleni:

Dla mnie był to najsłabszy dziś występ, nie widziałam w ogóle podobieństwa do Pink... I ciężko się tego słuchało.

Energia super lecz głosowo to nie była Pink. Nie da się podrobić jej barwy.

Bardzo słaby odcinek dzisiaj.... Ten występ był najlepszy i powinien wygrać mimo, że jest bardzo średni

Czadowy występ jako Pink

Ten występ był powalający ogień, naprawdę bardzo mi się podobał jako Pink!!! Byłaś mega @barbara.wypych brawo!!!! - komentowali fani.

A jak Wasze wrażenia?

W 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" nie brakuje emocji nie tylko na scenie, ale również poza nią. Jeden z uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" musiał zrezygnować z udziału z powodów zdrowotnych. Tak o swoim stanie zdrowia mówił Bartek Wrona:

Nie wiadomo, kiedy to może się zdarzyć, ale w jakimś momencie żyła może się przedrzeć i dostanę krwawienia. Jak najszybciej muszę jechać do szpitala. Dostałem prezent od mamy i to jest taka wada genetyczna, bardzo rzadka i mogę powiedzieć, że jestem jeden na milion -mówił w Dzień Dobry TVN.

Jednak jak donosił Shownews.pl: "Dbając o jego zdrowie, produkcja zdecydowała, że wróci tylko na finał w duecie, żeby go nie przeciążać".

