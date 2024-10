Dziś wieczorem Polsat wyemitował 8. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W najnowszej odsłonie 21. edycji programu widzowie zobaczyli kolejne niesamowite metamorfozy i występy gwiazd. Już na początku muzycznego show producenci przygotowali wielką niespodziankę i na scenie pojawili się Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. A który z uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wygrał 8. odcinek? Wiemy!

21. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rozkręciła się na dobre. W najnowszym sezonie wielkiego hitu Polsatu o zwycięstwo walczą takie gwiazdy jak: Aleksander Sikora, Barbara Wypych, Patricia Kazadi, Joanna Osyda czy Reni Jusis. Tydzień temu, 7. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wygrała Barbara Wypych, a kto zachwycił tym razem?

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Kuba Szyperski, który wcielił się w Krzysztofa Zalewskiego. Później na scenie pojawił się Damian Kret, który zaśpiewał ze swoją przyjaciółką Kasią Ucherską- razem wcielili się w Kenny Rogersa i Dolly Parton. Po świetnym występie przyjaciół przyszła pora na Aleksandra Sikorę, który przemienił się w Krzysztofa Cugowskiego. Tydzień temu Aleksander Sikora wystąpił w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w roli Skolima - po jego wykonaniu muzyk nie wytrzymał i dosadnie go podsumował. A jak poszło mu tym razem? Jurorzy byli oczarowani!

Jestem w szoku, bo prawie jakbym się spotkała z Cugiem. Wyglądasz świetnie, prawie jak oryginał, ale ten głos mnie naprawdę zaskoczył. Nie wiem, czy to ta dziesiątka dała ci tyle siły, że tak poleciałeś dalej. W pierwszej zwrotce drugi ''to ja'' było identyczne z oryginałem. Jestem pod wrażeniem, bo to nie jest twój głos. Tutaj musiałeś wykonać ogromną prace, żeby dodać tej chrypy, siły. Jedyna różnica, że ty śpiewałeś falsetem w górze, a cały urok głosu Krzysztofa Cugowskiego to jest to, że te wysokie dźwięki tenorowe ciągnie w nieskończoność i tego mi zabrakło. Ale to już jest marudzenie starej diwy, która chce coś mądrego powiedzieć

Po Aleksandrze Sikorze na scenie pojawiła się Patricia Kazadi. Artystka wcieliła się w Jasona Derulo i znów oczarowała. Po niej swój występ zaprezentowała Barbara Wypych, która wygrała 7. odcinek "TTBZ". Jak poradziła sobie tym razem? Aktorka zaprezentowała się jako Ozzy Osbourne.

Doskonale go zagrałaś, była Ozzym z tego koncertu. Mało tego, nawet świetnie to zaśpiewałaś mając tak wysoki głos zjechałaś do piekła i postarałaś się zrobić Ozziego, co było w twoim przypadku wyjątkowo trudne, bo to jest kompletnie nie twój głos, więc pewnie zdarłaś gardło, co jest oczywiste, ale efekt był doskonały. Taki ledwo trzymający się na tej scenie, resztkami sił śpiewający, upadający czarny anioł. Brawo Basiu, bo to było bardzo dobre pod każdym względem

