Jak zwykle Polsat zaskakuje widzów swoimi programami rozrywkowymi. W tegorocznej ramówce nie zabrakło tanecznego formatu "Taniec z Gwiazdami", a w piątkowe wieczory widzowie mogą podziwiać zmagania uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To już trzeci odcinek muzycznego show, a emocje są coraz większe. Kto tym razem zachwycił jurorów najbardziej?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zachwyca widzów od wielu lat. Fani programu nieustannie wyczekują metamorfoz uczestników oraz ich występów. Dodatkowo tegoroczny sezon zaskoczył również odmienionym składem jury. Po pierwszym odcinku wszyscy komentowali zachowanie Justyny Steczkowskiej, która siedziała tyłem do Stefano Terrazzino. Tym razem oczy widzów są skierowane na uczestników.

Dwa pierwsze odcinki wygrała Patricia Kazadi i to ona zachwyca internautów najmocniej. Tym razem wielkim zwycięzcą został Kuba Szyperski, który wcielił się w postać Mroza i zaskoczył jurorów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" swoim wykonaniem piosenki "Aura".

Wiecie dlaczego nie wstałem? Bo mnie wbiło! Przepraszam, teraz wstanę. Byłeś wspaniały. I powiem ci jeszcze więcej, według mnie to był najlepszy twój występ. Tak jak powiedziały dziewczyny wcześniej, zaskakujący. To jest istota tego programu, żeby tak się zmienić, żeby być nie do poznania. Jestem twoim fanem, dziękuję. Cudne.

- mówił zachwycony Piotr Gąsowski.