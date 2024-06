To już koniec przygody Roberta Janowskiego w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po czterech edycjach przyszedł czas na zmiany. Fani Janowskiego już spekulują o jego powrocie do programu "Jaka to melodia?". Juror żegnając się z widzami Polsatu, nie krył wzruszenia...

Robert Janowski żegna się z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Robert Janowski po zwolnieniu z Telewizji Polskiej ostatnie lata spędził w Polsacie, gdzie był jednym z jurorów uwielbianego przez widzów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W tym roku zakończyła się wyjątkowa jubileuszowa edycja z najlepszymi uczestnikami i okazuje się, że program czekają kolejne duże zmiany. Produkcja właśnie poinformowała, że Robert Janowski żegna się z programem.

Po 4. edycjach Robert Janowski żegna się z rolą jurora i z programem #TTBZ. Dziękujemy Ci za ten wspaniały czas i trzymamy kciuki za dalszą drogę! - czytamy w oficjalnym komunikacie

Co więcej, wiadomo już, że Robert Janowski po sześciu latach wraca do "Jaka to melodia?".

Pod oficjalnym komunikatem pojawiło się też kilka słów od Roberta Janowskiego. Juror podziękował za tę piękną przygodę i wyjątkowy czas oraz ważne relacje:

Dziękuję za tę wspaniałą artystyczną podróż. Dziękuję za ludzi, których poznałem przy produkcji programu. Ale słowo: ludzi — jest tu kluczowe, bo to ludzie stanowią sens każdego działania. To były ważne relacje w moim życiu. Będę tęsknił za Waszym profesjonalizmem, uczynnością i empatią. Dobrze się wyśpijcie przed następną edycją. Życzę Wam wielu sukcesów i satysfakcji. Sobie też

Robert Janowski Artur Zawadzki/REPORTER

Fani Roberta Janowskiego komentują jego odejście i dopytują o dalsze plany dotyczące drogi zawodowej. Wśród wpisów nie brakuje sugestii, że już lada chwila prezenter znów pojawi się w programie "Jaka to melodia?". Fani mają rację.

