Finał jubileuszowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za nami. O pierwsze miejsce walczyli: Maria Tyszkiewicz, Filip Lato, Stefano Terrazzino i Mateusz Ziółko. Najlepszym z najlepszych okazał się być Filip Lato, a w sieci po werdykcie pojawiła się burza! Fani programu zarzucają produkcji sfałszowanie wyników.

20. jubileuszowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" była wyjątkowa, ponieważ zaproszenie do niej otrzymali byli uczestnicy show, którzy poradzili sobie najlepiej w swoich edycjach. W Wielkim Finale znalazły się cztery osoby, a fani nie mieli wątpliwości, że to Maria Tyszkiewicz wygra cały sezon i będzie miała możliwość przeznaczyć 100 000 złotych na cele charytatywne. Tak się jednak nie stało, ponieważ na pierwszym miejscu uplasował się Filip Lato.

Co ciekawe, pierwszy raz w historii programu widzowie mieli możliwość głosowania SMS-owego na swojego ulubieńca. Oznaczało to, że ogłoszenie wyników będzie odbywało się na żywo, co do tej pory nie miało miejsca w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fani programu początkowo bardzo cieszyli się z takiej możliwości, ale wszystko zmieniło się, gdy prowadzący show zapowiedzieli głosowanie dopiero po wyczytaniu czwartego i trzeciego miejsca. Na czwartym miejscu znalazła się Maria Tyszkiewicz, która była faworytką większości widzów! Trzecie miejsce zajął Mateusz Ziółko i dopiero wtedy rozpoczęło się głosowanie. W grze wówczas pozostali Filip Lato oraz Stefano Terrazzino. Fani mówią o "ustawce"!

Jakim cudem można było głosować po ogłoszeniu dwóch ostatnich miejsc? Chociaż mnie boli, że Marysia nie wygrała (nieporozumienie) to, abstrahując od tego, śmierdzi krętactwem. Po prostu. Skok na kasę mimo ustalonych wcześniej wyników rzekomego głosowania.

Marysia czwarta to chyba ŻART... Coś mi się nie chce wierzyć w te smsy... Faworytka do wygranej na ostatnim miejscu w finale

Co tu się odwaliło?! Chory i nieśmieszny żart!!! Legenda programu, najlepsza uczestniczka EVER a tutaj 4 miejsce?! Świat oszalał... Koszmar i porażka. To 'głosowanie SMSowe' istna ustawka i lipa... Kto to głosował?!

Podejrzane... Marysia miała turbowsparcie widzów. A ostatnia Eurowizja pokazała, że głosy publiczności można łatwo zmanipulować - grzmią zniesmaczeni fani show.

Komu kibicowaliście w 20. edycji "TTBZ"? Czy Waszym zdaniem Maria Tyszkiewicz powinna uplasować się na czwartym miejscu?

