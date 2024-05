Za nami finał uwielbianego programu muzycznego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ zaproszenie otrzymali najlepsi uczestnicy z poprzednich edycji show, czyli: Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Szwed, Maria Tyszkiewicz, Barbara Kurdej-Szatan, Stefano Terrazzino, Kacper Kuszewski, Filip Lato oraz Mateusz Ziółko. W ścisłym finale jubileuszowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wzięli udział: Maria Tyszkiewicz, Mateusz Ziółko, Stefano Terrazzino i Filip Lato. Kto wygrał 20. edycję show? Znamy odpowiedź!

Wiemy, kto wygrał 20. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" gości na ekranach widzów od 20. edycji i w dalszym ciągu cieszy się dużą oglądalnością. Tegoroczny sezon był jednak wyjątkowy, ponieważ zaproszone były jedynie osoby, które wcześniej brały udział w tym show. Najlepsi z najlepszych prezentowali swoje umiejętności wokalne oraz aktorskie w każdy piątek o godzinie 20:00 w Polsacie walcząc o miejsca w finale, które były tylko cztery! W ostatnim odcinku zobaczyliśmy więc: Marię Tyszkiewicz, Mateusza Ziółko, Stefano Terrazzino oraz Filipa Lato. Ku zaskoczeniu wielu poza finałem znalazła się doskonała Katarzyna Skrzynecka. W odcinku finałowym Kasia i Kacper Kruszewski zaprezentowali się w duecie, a tuż po występie otrzymali pamiątkowe statuetki od jurorów, podobnie jak Barbara Kurdej-Szatan oraz Ola Szwed.

Kto okazał się najlepszym i wygrał 100 000 złotych?

Okazuje się, że pierwsze miejsce zajął Filip Lato, który zaprezentował się w utworze "She". Jurorzy oniemieli z zachwytu nad jego występem!

Miejsce czwarte ku zaskoczeniu wielu zajęła Maria Tyszkiewicz. Wiele osób było pewnych, że to właśnie ona wygra tegoroczną edycję show. Miejsce trzecie należy do Mateusza Ziółko, a drugie do Stefano Terrazzino!

Co ciekawe, tegoroczny finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" był zupełnie inny niż do tej pory. Po odcinku półfinałowym produkcja ogłosiła, że ostatni odcinek show będzie w połowie transmitowany na żywo, a wygra ten, kto uzyska najwięcej głosów widzów. Ta nowość spodobała się fanom, którzy poczuli, że mają wpływ na wyniki końcowe. Podobny format proponuje stacja TVP, która ogłoszenie wyników finału "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior" transmituje na żywo.

Komu kibicowaliście najbardziej?

