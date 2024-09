Program "Twoja twarz brzmi znajomo" już po raz 21. gości na antenie Polsatu. Co tydzień widzowie przeżywają kolejne, ogromne emocje i z niecierpliwością czekają na końcowe wyniki odcinka. Kto tym razem oczarował jury i wygrał? Sprawdźcie szczegóły!

W 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zaszło sporo zmian. Przede wszystkim w programie pojawili się nowi jurorzy - mowa o Justynie Steczkowskiej i Stefano Terrazzino. Również wśród prowadzących nie obyło się bez zmian. Jak bowiem wiadomo, po odejściu Macieja Dowbora z Polsatu, jego miejsce w programie zajęła Agnieszka Hyży. Widzowie jednak wydają się być bardzo zadowoleni z tych zmian i chętnie śledzą kolejną odsłonę programu. A kto tym razem zachwycił jury i wygrał czwarty odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo?

Jak się okazało, jury najbardziej oczarowała... Reni Jusis! Wokalistka musiała stać się niezłą łobuziarą i na chwilę zapomnieć o swojej delikatnej naturze. Piosenkarka była jednak z tego bardzo zadowolona, bo jak przyznała, kocha lata 80-te. Wokalistka wcieliła się w Cindy Lauer i zaśpiewała utwór „Time after time”. Reni Jusis wykonała świetną pracę, która została doceniona przez jury.

Wspaniała byłaś, super. Naprawdę widać, że to jest rola, która jest ci bliska. Kupiłaś mnie całkowicie. Kochana, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Byłaś Cindy Lauper. Ja tutaj siedzę w tym programie, żeby przeżywać takie emocje. Cieszę się, że trafiłam na taki zespół i chcę, żebyście wy też cieszyli się tym, że jesteście w tym gronie, bo to jest super przygoda i ciężka praca, ale możecie tu odkryć takie rzeczy, o których sami się nie podejrzewaliście

- powiedziała Małgorzata Walewska