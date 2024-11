To już ostatni odcinek 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"! Emisja wielkiego finału rozpocznie się już o 19:55 na antenie stacji Polsat, a tymczasem my już mamy dla fanów muzycznego show pierwszy przedsmak wielkich, finałowych emocji. W przedpremierowym fragmencie wideo możecie zobaczyć urywek z występu jednego z finalistów, Kuby Szyperskiego. Artysta porwał się na niezwykle wymagający utwór - dotychczas jeszcze żaden z finalistów na przestrzeni 21. edycji nie zdecydował się na taki repertuar! Szykuje się naprawdę historyczny występ. Sami zobaczcie!

Reklama

Finał "Twoja twarz brzmi znajomo". Kuba Szyperski jako Margo Smith

Kuba Szyperski od początku swoich występów w 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" udowadniał, że jest wybitnym artystą, który doskonale radzi sobie z każdym wyzwaniem w programie. Każdy fan muzycznego show Polsatu na pewno świetnie pamięta występ Kuby Szyperskiego w roli Edyty Górniak, który został okrzyknięty jako jeden z najlepszych w historii. Czy podobnie będzie z finałowym występem Kuby?

Z informacji prasowych przekazanych przez produkcję show dowiadujemy się, że Kuba Szyperski w finale "Twoja twarz brzmi znajomo" wystąpił jako Margo Smith i „zajodłował” kobiecym głosem „He taugh me to yodel”. Artysta podjął spore ryzyko, sięgając w finale programu po utwór niekoniecznie powszechnie znany, ale za to bardzo wymagający wokalnie. Myślicie, że ten występ zagwarantuje mu wysoką lokatę w finale "Twoja twarz brzmi znajomo", albo nawet wygraną? Zobaczcie przedpremierowy fragment wideo i oceńcie sami!

Finał 21. edycji„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” już w piątek (8.11.2024) o godz. 19:55 w Polsacie. Przypomnijmy, że w wielkim finale oprócz Kuby Szyperskiego znaleźli się także Patricia Kazadi, Barbara Wypych oraz Aleksander Sikora. Jak myślicie, kto wygra?

Reklama

Zobacz także: Aleksander Sikora wystąpił w "Twoja twarz brzmi znajomo" w roli Skolima. Muzyk nie wytrzymał i dosadnie skomentował jego występ