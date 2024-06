Maciej Dowbor był związany z Polsatem aż dwie dekady. Właśnie ogłosił, że to już koniec jego współpracy ze stacją:

Prezenter zdradził powody zakończenia współpracy z Polsatem. Co dalej z jego karierą? Wszystko wyjaśnił w oświadczeniu.

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu

Maciej Dowbor to jeden z najpopularniejszych prezenterów Polsatu. Trudno byłoby sobie wyobrazić programy rozrywkowe stacji bez niego. Współprowadził m. in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Got to dance. Po prostu taniec" a także setki wydarzeń muzycznych. Okazuje się, że to jest już koniec jego pracy w Polsacie. Maciej Dowbor ogłosił, że zakończył współpracę z Polsatem:

Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój ''związek'' z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych.

Maciej Dowbor postanowił od razu wyjaśnić, jakie są powody zakończenia współpracy z Polsatem. Nie chce by odbiorcy i media dopisywali sobie ideologie. Zdradził, że powodem było "wypalenie".

Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiajac po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…

Maciej Dowbor podsumował swoje 20 lat pracy w Polsacie nastepującymi słowami:

W Polsacie spędziłem 20 lat bez kilku miesięcy. To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył. Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne - sam sobie tego zazdroszczę! Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi! Dziękuję Wam wszystkim za ten niesamowity czas! No i przede wszystkim dziękuje Wam Drodzy Widzowie, za to, że przez tyle lat byliście ze mną!

Zdradził także, że na razie nie ma planów na to, co dalej. Aktualnie Maciej Dowbor robi sobie zasłużoną przerwę i chce spędzić czas z rodziną, a w szczególności nadchodzące wakacje:

Na razie robię sobie przerwę. A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chce celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie!

Post o zakończeniu współpracy Macieja Dowbora z Polsatem, skomentowała jego żona Joanna Koroniewska: