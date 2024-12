Klaudia i Valentyn poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony". Dziś gościli w świątecznym odcinku, wyemitowanym dokładnie w Boże Narodzenie. Jak zmieniło się ich życie po programie? Zakochani nie ukrywają:

Tym wyznaniem wywołali ekscytację. Co dokładnie Klaudia miana na myśli, wypowiadając te słowa?

Klaudia i Valentyn w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"

Co roku czekamy na świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Tym razem było wyjątkowo, ponieważ po raz pierwszy Marta Manowska nie odwiedzała par, które poznały się w programie, a uczestnicy przyjechali do studia, gdzie mieli okazję wspólnie dekorować choinki oraz nieco zacieśnić swoje więzy. W świątecznym wydaniu "Rolnik szuka żony" nie brakowało wzruszeń. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Klaudii i Valentyna z 9. edycji. W ubiegłym roku pochwalili się radosną nowiną, że są zaręczeni, a co wydarzyło się w tym roku?

Zakochani nie ukrywali wzruszenia, gdy oglądali specjalnie przygotowany dla nich materiał z udziału w "Rolnik szuka żony". Niesamowicie było powspominać, jak wyglądały ich początki:

Było coś takiego, taka magia, ja nie potrafię tego inaczej określić - rozczuliła się Klaudia.

Marta Manowska postanowiła dopytać: "Kiedy poczułaś, że to jest to i czy to było w cerkwi właśnie, bo to był dla Was moment taki przełomowy?":

Ja już poczułam wcześniej troszeczkę, już jak był u mnie na gospodarstwie poczułam, że mi bliżej, jakby nawet takie codzienne śniadanie czekałam, żeby Valentyn zszedł też

Opowiadali również o swojej wspólnej pasji, jaką jest podróżowanie. Valentyn szczególnie zapamiętał wycieczkę do Zakopanego, która była dla niego niespodzianką od Klaudii.

On wybrał czerwony szlak, on wszystko wtedy ode mnie usłyszał, co możliwe i złe i dobre. Pierwszy raz byłam na takim szlaku i nie wiedziałam, do czego służą te strzałki kolorowe, jak się dowiedziałam, że czerwona to ta najtrudniejsza to o Jezu, w życiu bym nie poszła, a jak byłam przed faktem dokonanym to... - śmiała się Klaudia.

Marta Manowska podpytała również, na jakim etapie jest związek Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony". Rolniczka zaskoczyła wszystkich odpowiedzią:

Ostatnia prosta.

Jednak bardzo szybko rozwinęła tę myśl:

To już zamieszkaliśmy ze sobą, zaręczyliśmy się i teraz jesteśmy na etapie planowania ślubu. No w przyszłym roku już mamy właśnie ślub to już jest takie, może to głupio zabrzmi, ale nie wiem dopinanie.

Przyszła para młoda przyznała, że zamierza zaprosić na świętowanie swojego ślubu całkiem sporą ekipę "Rolnik szuka żony".

