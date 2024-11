Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że należy do grona fanów randkowego hitu Telewizji Polskiej i śledzi losy uczestników obecnej edycji. Do tej pory Klaudia nie komentowała tego, co dzieje się w programie, ale teraz zrobiła wyjątek i zabrała głos po ostatnim odcinku, kiedy widzowie mogli zobaczyć randkę Sebastiana i Katarzyny. Para z ogromnym spokojem podeszła do spotkania i oboje nie ukrywają, że w swoim towarzystwie czują się na tyle dobrze, że nie przeszkadza im nawet wspólne milczenie. Ta scena wywołała spore emocje i była szeroko komentowana, a teraz głos zabrała też Klaudia z "Rolnika"... Podsumowała parę zaskakującymi słowami!

Reklama

Klaudia z "Rolnik szuka żony" skomentowała randkę Sebastiana i Kasi

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" przyszedł czas na ostateczne decyzje. Większość uczestników ma już za sobą wybór kandydata, z którym chcą dalej kontynuować relację, ale Marcin i Rafał wahają się do ostatniej chwili, nie ukrywając, że to dla nich naprawdę trudne, bo zależy im na tym, aby znaleźć miłość. Nową edycję "Rolnika" ogląda szerokie grono byłych uczestników, a wśród nich Klaudia, która po zakończeniu przygody w randkowym show stworzyła związek z Valentynem i dziś są szczęśliwą parą, a w przyszłości marzą o ślubie. Klaudia w sieci zareagowała na randkę Sebastiana i Kasi, choć do tej pory tego nie robiła. Jej zdaniem ta para pasuje do siebie, choć ich spotkanie wywołało sporo emocji. Chodzi o to, że niewiele ze sobą rozmawiali, deklarując jednocześnie chęć poznawania się, a na koniec rolnik był mocno zaskoczony, że jego wybranka tak wolno... je posiłki. To wszystko skomentowała Klaudia i napisała:

Dawno się tak nie śmiałam na rolniku, oczywiście pozytywnie! Jak najbardziej pasują do siebie ananaski napisała Klaudia z 9 edycji 'Rolnik szuka żony'

Internauci są zaskoczeni, że Klaudia w ogóle zdecydowała się na komentarz i nie ukrywają, że nadal mocno jej kibicują. Okazuje się, że wiele osób myśli tak, jak rolniczka i widzą przyszłość przed Kasią i Sebastianem:

Była strzała Amora jak u was chyba. Pozdrowionka dla ciebie i Valentyna

Żebyś wiedziała, że oni bardzo pasują do siebie. Albo do Wiktorii Adam. Ten młody chłopak bardzo mnie urzekł i bardzo im kibicuję. Pomimo swojego młodego wieku jest taki dojrzały i widać, że na bardzo dobre serce i że jest pracowity

No tu mnie zaskoczył, fajnie im czas zaplanował, a nie tylko praca, gospodarka i jakaś randka w polu

Mają po 40 lat, patrzą dojrzale. Nie muszą pokazywać wszystkiego na zewnątrz... Szczególnie jak oboje są introwertykami

Rolnik szuka żony TVP

Niestety pojawiają się też głosy krytyki, choć nieliczne, ale według niektórych fanów "Rolnika" między tą parą nie ma chemii, a zatem i szans na trwały związek.

Ja jakoś nie widzę chemii między nimi. Żadnych czułych spojrzeń. Za poważny ten związek.

To taki chyba wybór z rozsądku. Podobała mu się Patrycja, ale wybrał Kasię, a właściwie to ona sama się wybrała.

Reklama

Jak sądzicie, Klaudia ma rację i Kasia z Sebastianem będą razem?