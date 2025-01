Łukasz to uczestnik pierwszej edycji programu "Żona dla Polaka", który pragnie znaleźć swoją drugą połówkę i założyć rodzinę. Na co dzień mężczyzna mieszka w Chicago, ale również często przyjeżdża do Polski. Przed naszymi kamerami zdradził, czy zamierza wrócić tu na stałe!

Łukasz z "Żona dla Polaka" nagle oznajmił: "Nudzę się szybko"

Program "Żona dla Polaka" niedawno zadebiutował na antenie TVP i już w pierwszym odcinku miał milionową oglądalność. W programie bierze udział czterech mężczyzn: Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz, którzy na co dzień mieszkają w Chicago. Panowie poszukują w programie swoich drugich połówek. Łukasz ma nadzieję, że spotka w końcu tą jedyną. Mężczyzna mieszka za oceanem, ale często bywa w Polsce, gdzie ma swój wymarzony dom, który wybudował dwa lata temu. W rozmowie z reporterem Party.pl Łukasz Mężyk zdradził, czy zamierza wrócić do Polski na stałe.

Myślę, że jestem na to gotowy z racji tego, że ja też mam pracę zdalną więc teraz spędziłem chwilkę czasu w Polsce w domu. (...) Widzę siebie, aczkolwiek fajnie podróżować i ja też się nudzę szybko no niestety, ale tak to trochę wygląda więc super wracać – zdradził Łukasz.

Co jeszcze zdradził przed naszą kamerą Łukasz z "Żony dla Polaka"? Koniecznie obejrzyjcie naszego wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

