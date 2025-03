Rozwód Aleksandra Barona i Sandry Kubickiej wzbudził duże zainteresowanie mediów i fanów. Po długim milczeniu muzyk w końcu zabrał głos, publikując na Instagramie emocjonalny wpis. W swoim pierwszym po rozstaniu poście Baron podzielił się refleksjami na temat rodziny, relacji oraz wartości życiowych, które stały się dla niego priorytetem. Swoje przemyślenia zawarł w pięciu ważnych lekcjach, których – jak podkreślił – nauczył się dzięki swojemu synowi.

Aleksander Baron o rozwodzie z Sandrą Kubicką – pierwszy wpis pełen emocji​

Po doniesieniach o rozstaniu Aleksandra Barona i Sandry Kubickiej fani zastanawiali się, kiedy muzyk zdecyduje się zabrać głos i apelowali do niego o reakcję. Teraz na Instagramie Aleksander Baron opublikował poruszające zdjęcie, które wywołało wiele emocji wśród jego fanów. Na fotografii widzimy Aleksandra Barona, który czule przytula swojego syna, całując go w głowę. Dziecko ma zakrytą twarz niebieskim sercem, co jest najpewniej zabiegiem mającym na celu ochronę jego prywatności. W tle widoczny jest basen oraz rozległy widok na morze i niebo z delikatnymi chmurami.

W opisie posta Baron dzieli się lekcjami, których nauczył się dzięki swojemu synowi. Wymienia pięć ważnych zasad:​

Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze co stworzysz w życiu. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój. Nigdy nie jest za późno by stać się lepszą wersją siebie. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni. Milczenie jest złotem - wymienia Baron.

Fani docenili stanowisko Aleksandra Barona

Post ten jest szczególnie istotny, ponieważ to pierwszy wpis Aleksandra Barona po doniesieniach o jego rozstaniu z Sandrą Kubicką. W komentarzach internauci chwalą muzyka za dojrzałe podejście do rodzicielstwa i relacji rodzinnych, podkreślając jego mądrość i odpowiedzialność:

Jest Pan dobrym i mądrym człowiekiem, widać, że kocha Pan Synka

I to jest klasa! Bez zbędnej sensacji i karmienia mediów

Walcz o rodzinkę, bo życie jest krótkie Olku

Pierwsza reakcja Aleksandra Barona po ogłoszeniu rozwodu przez Sandrę Kubicką

Gdy Sandra Kubicka poinformowała o rozstaniu, profil Barona na Instagramie stał się miejscem gorącej dyskusji, gdzie internauci domagali się jego reakcji na słowa byłej partnerki. Wpisy były podzielone – część osób okazywała wsparcie, twierdząc, że muzyk nie musi publicznie odnosić się do prywatnych spraw, podczas gdy inni zarzucali mu unikanie odpowiedzialności.

W obliczu fali spekulacji i intensywnej dyskusji Aleksander Baron podjął zdecydowany krok. Muzyk wyłączył możliwość dodawania komentarzy pod większością swoich postów na Instagramie, a w niektórych przypadkach jedynie ograniczył tę funkcję. W ten sposób jasno dał do zrozumienia, że nie chce publicznej debaty na temat swojego życia prywatnego i nie zamierza wchodzić w dyskusję na temat rozstania z Sandrą Kubicką. ​

