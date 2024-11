11. edycja "Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną popularnością i wydawało się, że do finału dotrwają wszystkie pary, a tymczasem tuż przed końcem sezonu doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Nikt nie spodziewał się tego, że Adam zerwie relację z Wiktorią, Agata ostatecznie podziękuje Irkowi, a Sebastian w tak oschły sposób zakończy znajomość z Kasią. Okazuje się, że ten sezon jest prawdziwym hitem, a produkcja właśnie pochwaliła się wieściami i liczą na kolejne w niedzielny wieczór. To nie wszystko! Będzie też niespodzianka!

Wielka niespodzianka w "Rolnik szuka żony" 11

Program "Rolnik szuka żony" sprawił, że miłość odnalazło już wiele par, które w końcu mogły spełnić marzenie o własnej rodzinie i dziś są szczęśliwymi rodzicami. Nic dziwnego, że ten format cieszy się tak dużą popularnością mimo upływu lat, bo może pochwalić się sukcesem, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu randkowemu show. Właśnie dobiega końca 11. edycja "Rolnik szuka żony" i z pewnością jest inna niż poprzednie. Tuż przed finałem miały miejsce nieoczekiwane wydarzenia, które sprawiły, że widzowie czekają na wielki finał z wypiekami na twarzy. Produkcja właśnie pochwaliła się, że ostatni odcinek oglądało ponad 2 miliony widzów.

To było prawdziwe szaleństwo! W niedzielny wieczór było Was z nami ponad 2,3 miliona, a filmy na naszym profilu FB tylko wczoraj wyświetliliście ponad 10 milionów razy. Dziękujemy. No i liczymy, że w finale pobijemy ten rekord. czytamy na oficjalnym koncie 'Rolnik szuka żony' na Facebooku

To nie wszystko! Tuż przed finałem 11. edycji "Rolnik szuka żony" w programie śniadaniowym pojawią się aż trzy pary uczestników, którzy w randkowym hicie TVP znaleźli miłość. To będzie prawdziwa niespodzianka dla fanów "Rolnika".

A przy okazji zapraszamy Was na wtorkowy odcinek Pytanie na śniadanieBędzie niespodzianka!

Już we wtorek w godzinach porannych w "Pytaniu na śniadanie" pojawią się Klaudia i Valentyn, Joanna i Kamil oraz Ania i Jakub. Oni znaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony" i dwie pary szykują się do ślubu, a tymczasem Joanna i Kamil już jakiś czas temu stanęli na ślubnym kobiercu, a ostatnio świętowali 2. urodziny ich córeczki Antoniny. Czyżby ulubieńcy widzów chcieli przekazać kolejne radosne wieści, a może podsumują ostatni odcinek "Rolnika", który wywołał w widzach tak duże emocje?

Już za tydzień wielki finał 11. edycji "Rolnik szuka żony". To wtedy dowiemy się, jak ostatecznie potoczyły się losy uczestników. Jedno jest pewne - mają ze sobą doskonały kontakt i znajdują czas na wspólne spotkania i odwiedziny.