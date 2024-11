Tuż przed wielkim finałem 11. edycji "Rolnik szuka żony" byli uczestnicy programu gościli na kanapie śniadaniówki TVP, w którym opowiedzieli o tym, jak potoczyły się ich losy po programie i nie tylko. Klaudia, która dzięki miłosnemu show TVP poznała Valentyna pokusiła się o dosadny komentarz na temat nowej edycji. Jej słowa dają do myślenia!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" o 11. edycji show

11. edycja miłosnego hitu TVP była pełna emocji i wzruszeń, co sprawia, że czekanie na wielki finał w najbliższą niedzielę jest jeszcze bardziej emocjonujące. Ostatnio na kanapie w "Pytaniu na śniadanie" gościli uczestnicy poprzednich edycji: Joasia i Kamil, Ania i Jakub oraz Klaudia i Valentyn, którzy opowiedzieli, jak program odmienił ich życie. Uczestnicy 9. edycji Klaudia i Valentyn oznajmili, że szykują się do ślubu. Od roku para jest już zaręczona i zdradzili, że ich ślub ma się odbyć już za kilka miesięcy. Natomiast Ania i Kuba z "Rolnika" wygadali się, co łączyło ich przed program, a uczestniczka show dodała, że brakowało jej kamer, gdy nagrywanie odcinków się zakończyło. Wszyscy uczestnicy show stwierdzili, że cieszą się, że wzięli udział w programie i zachęcają do tego innych.

Na kanapie w śniadaniówce TVP Klaudia z "Rolnik szuka żony" postanowiła krótko skomentować obecną edycję show.

Pewność siebie nie zawsze jest dobra! — powiedziała Klaudia.

Przykładem takiego obrotu spraw może być Rafał z "Rolnika" który wprawił fanów w osłupienie kiedy postanowił wybrać Dominikę zamiast Anety. Uczestniczka show zdradziła, że rolnik zapewniał, że wybierz ją i nie spodziewała się po nim takiej decyzji. Czy to tę relację miała na myśli Klaudia? Tego nie wiadomo!

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się finał 11. edycji miłosnego hitu TVP, w którym dowiemy się, jakie pary postanowiły dać sobie szanse. Już sam zwiastun zaniepokoił widzów, gdy zobaczyli Dominikę całą we łzach w finale "Rolnika". Czy ma to związek z relacją z Rafałem? Będziemy musieli poczekać do niedzieli, by się tego dowiedzieć.

A wy, jak sądzicie, które pary z 11. edycji "Rolnik szuka żony" przetrwały?

