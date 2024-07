Joanna Jabłczyńska będzie pierwszą gwiazdą programu "Agent", który wróci na antenę TVN już wiosną! Jak podaje "Fakt", aktorka przyjęła propozycję wzięcia udziału w programie. Gwiazda "Na Wspólnej" cieszy się z tej oferty zwłaszcza, że ostatnio nie wiodło jej się najlepiej. Co się stało?

Joanna Jabłczyńska ma kłopoty z prawem?

Aktorka znana jest wszystkim z serialu "Na Wspólnej", ale aktorstwo to nie jedyna jej pasja. Joanna z wykształcenia jest radcą prawnym, ale po dwóch latach wykonywania zawodu, wpadła w tarapaty. Podobno przeciw aktorce wszczęto właśnie postępowanie dyscyplinarne za nienależyte wykonywanie obowiązków radcy prawnego. Co zrobiła aktorka? Sąd twierdzi, że działała wbrew interesom klienta, którego reprezentowała z urzędu. Jabłczyńska nie wypowiada się na ten temat. Chce przeczekać ten trudny okres, a najlepszy na to sposób? Udział w popularnym programie TVN! Już w styczniu wraz z innymi gwiazdami i prowadzącą Kingą Rusin wyjedzie na kilka tygodni do RPA, gdzie będzie mogła wykazać się sprytem i inteligencją, a do tego odpocząć od problemów, które ma w Warszawie.

