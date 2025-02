Program "Love Island", w którym to single szukają miłości w luksusowej willi w Hiszpanii, wypromował wiele osób, w tym m.in. Olę Tomale. Uczestniczka show co prawda w programie nie znalazła swojej drugiej połówki, ale dzięki zastrzykowi popularności, rozkręciła swoją karierę w telewizji. Propozycje wciąż spływają, a my już niedługo zobaczymy ją w kolejnym progamie. O wszystkim opowiedziała przed naszymi kamerami.

Ola Tomala znów w telewizji. W jakim programie ją zobaczymy?

Ola Tomala wzięła udział w 4. edycji "Love Island", ale niestety nie udało jej się znaleźć miłości. W 7. edycji produkcja dała jej kolejną szansę na to, by mogła znaleźć swoją drugą połówkę, ale niestety ponownie jej się to nie udało. Teraz uczestniczka show otrzymała kolejną szansę, by pojawić się na ekranie m.in. w drugim sezonie "Królowej Przetrwania".

To jednak nie koniec, bo na drodze gwiazdy programów typu reality-show pojawiła się kolejna okazja do zabłyśnięcia. W rozmowie z naszym reporterem Ola opowiedziała o nowym programie, w którym już niedługo ma się pojawić. Celebrytka przyznała jednak, że wahała się przed wzięciem w nim udziału.

Zastanawiałam się kiedy przyszła propozycja dlatego, że ja nigdy tego programu nie oglądałam. Wiedziałam jak jest, ale nie za bardzo wiedziałam, na czym to polega. Na czym polegają odpadanki, jak już zobaczyłam, jak to wygląda co i jak, to widziałam, że te zadania są tak totalnie pokręcone, więc nie wiedziałam, czy sobie poradzę – wyznała Ola.

Koniecznie obejrzyj nasz materiał wideo, by dowiedzieć się, o jaki program chodzi! Ola również zdradziła, co sądzi o innych uczestnikach produkcji. Te słowa dają do myślenia!

