O agencie Tomku zrobiło się głośno w związku z operacją CBA z udziałem Weroniki Marczuk. Była żona Cezarego Pazury została zatrzymana w 2009 roku w sprawie domniemanego przyjęcia łapówki. Choć po latach została oczyszczona z zarzutów, afera przekreśliła jej karierę, w dodatku kobieta straciła dobre imię. Niedawno Tomasz Kaczmarek udzielił wywiadu na łamach "Gazety Wyborczej", w którym zdradził, że na polecenie szefa MSWiA Arkadiusza Kamińskiego oraz jego zastępcy Macieja Wąsika miał przekazywać dokumenty pracownikom telewizji publicznej. Opowiedział także o innych planowanych akcjach. Na jego liście znajdowała się także Kinga Rusin.

We wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych, Kinga Rusin przyznała, że zapoznała się z wywiadem Tomasza Kaczmarka. Była gwiazda TVN poinformowała, że znała zamiary agenta CBA, a nawet opisała konkretne metody, jakie miał zastosować mężczyzna. Prezenterka ostro oceniła jego postawę i stwierdziła, że chce uchylić się od konsekwencji.

W dalszej części dawna prowadząca "Dzień dobry TVN" przypomniała, że działania Tomasza Kaczmarka doprowadziły do zniszczenia kariery Weroniki Marczuk, która była jurorką w programie "You Can Dance".

Działania ''agenta Tomka'' nie zburzyły wizerunku TVN, za to zdewastowały życie Weronice Marczuk. To, co zrobił Tomasz Kaczmarek i w jaki sposób to zrobił, było obrzydliwe!

— dodała Kinga Rusin.