Klaudia El Duris już niedługo ponownie zostanie mamą, a Edyta Zając obecnie skupia się na roli prowadzącej w "Hotelu Paradise". Obie panie są uważane, za jedne z najbardziej atrakcyjnych modelek w Polsce, a widzowie je uwielbiają. Co stanie się, gdy Klaudia El Dursi wróci do miłosnego hitu TVN7. Czy Edyta Zając zostanie bez pracy? Zapytaliśmy!

Co z Edytą Zając, gdy Klaudia El Dursi wróci do "Hotelu Paradise"?

Od pierwszej edycji "Hotelu Paradise" prowadzącą była Klaudia El Dursi, która skradła serca widzów. Gdy przyszedł nas na jubileuszową 10. edycję programu, modelka ogłosiła, że nie zobaczymy jej na ekranie, ponieważ spodziewa się dziecka. Fani byli zaskoczeni i wiedzieli, że nie łatwo będzie zastąpić samą El Dursi. Produkcja podjęła decyzję, by kolejne dwie edycje "Hotelu Paradise" poprowadziła Edyta Zając. Za nami już pierwsze kilka odcinków z nową prowadzącą i wygląda na to, że modelka radzi sobie całkiem dobrze. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl 36-latka została zapytana o to, co dalej, gdy Klaudia wróci na swoje miejsce? Czy modelka otrzyma własny program?

Ja skupiam się teraz na 10 i 11 sezonie. Nie wybiegam też w ogóle sama w swoją przyszłość zawodową tak daleko, bo już doświadczenie nauczyło mnie, że nie mam co planować, bo tak naprawdę nie wiem co się stanie za tydzień – powiedziała Edyta Zając.

