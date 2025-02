Już 27 lutego na antenie TVN7 pojawi się 10. edycja "Hotelu Paradise" z nowymi uczestnikami. Fani programu już nie mogę się doczekać pierwszego odcinka — nie tylko ze względu na nową prowadzącą Edytę Zając, ale również nowych charyzmatycznych uczestników. Poznajcie pierwsze gwiazdy jubileuszowej edycji!

Alicja nową uczestniczką 10. edycji "Hotel Paradise"

Alicja Bujalska to 24-letnia pierwsza uczestniczka 10. edycji programu "Hotel Paradise", pochodząca z Krakowa. Znana ze swojej charyzmy i otwartości, szybko przyciąga uwagę otoczenia. Na co dzień Alicja łączy pasję do sztuki i sportu. Pracuje jako tatuażystka oraz tworzy biżuterię nazębną. Jest miłośniczką aktywności fizycznej – zimą jeździ na snowboardzie, latem na deskorolce i uprawia windsurfing. Niedawno rozpoczęła również karierę jako DJ-ka.

Alicja bardzo uważnie wybiera sobie partnerów. Piękna blondynka ma za sobą jeden poważny związek, ale od dłuższego czasu pozostaje singielką. W programie chciałaby spotkać mężczyznę, który spełni jej wysokie oczekiwania. 24-latka lubi dobrze zbudowanych brunetów i jak sama twierdzi, nie boi się ryzyka w miłości.

Adrian nowym uczestnikiem 10. edycji "Hotel Paradise"

Kolejnym uczestnikiem 10. edycji randkowego show TVN7 jest 25-letni Adrian Pęter z Leszna. Na co dzień pracuje w agencji prasowej, a wolny czas poświęca na aktywność fizyczną, taką jak siłownia, bieganie i gra w piłkę nożną. Uczestnik show może również pochwalić się tytułem IV wicemistera Polski.

W sferze uczuciowej Adrian ma za sobą dwa poważne związki, co pozwoliło mu sprecyzować oczekiwania wobec partnerki. Ceni kobiety naturalne, wyrozumiałe, optymistyczne i pełne pasji. Czy uda się mu poznać wymarzoną wybrankę w programie? To okaże się już niebawem!

Wiktor nowym uczestnikiem 10. edycji "Hotel Paradise"

Już niedługo w ogromnej willi na Filipinach pojawi się również 22-letni Wiktor Zalewski z Warszawy. Na co dzień łączy pracę analityka w korporacji ze studiami dziennikarskimi. Młody mężczyzna uwielbia ryzyko i ekscytujące przygody, ale ma też swoje słabości – jedną z nich jest zbyt szybkie przywiązywanie się do ludzi, co w przeszłości prowadziło do rozczarowań.

W sferze uczuciowej Wiktor ma za sobą dwa poważne związki oraz liczne romanse. 22-latek jednak wciąż wierzy w prawdziwą miłość. Jego ideał to silna, dojrzała i doświadczona kobieta, najlepiej brunetka o ciemnej karnacji. Trzymamy mocno kciuki, by w programie poznał swój ideał!

