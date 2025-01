Marcin Hakiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie tańca i show-biznesu. Po latach na parkiecie oraz licznych występach telewizyjnych tancerz zdecydował się na udział w nietypowym eksperymencie edukacyjnym – powrót do szkolnej ławki w programie „Back to School. Prawdziwy egzamin”. Show, które zdobyło popularność w pierwszym sezonie, polega na sprawdzeniu wiedzy celebrytów z przedmiotów znanych z czasów podstawówki. Pod okiem prawdziwych uczniów dorośli uczestnicy próbują odpowiedzieć na pytania z różnych dziedzin, a ich szkolne zmagania często prowadzą do zabawnych sytuacji.

Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika mówią o życiu w rodzinie patchworkowej w „Back to School. Prawdziwy egzamin”

W drugim sezonie „Back to School. Prawdziwy egzamin” widzowie zobaczą Marcina Hakiela i jego partnerkę Dominikę. Para poruszy m.in. temat życia w patchworkowej rodzinie. Choreograf ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku z Katarzyną Cichopek: 11-letnią Helenkę i 15-letniego Adama. W grudniu 2024 roku tancerz doczekał się pierwszego wspólnego dziecka z nową wybranką. Przed kamerami Dominika przyznała, że wchodząc w relację z Hakielem, miała świadomość o jego przeszłości.

Zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który ma już swoją przeszłość. Marcin jest bardzo zaangażowany. Bardzo walczył, żeby te dzieci były podzielone po równo, czyli tydzień u mamy, tydzień u niego. (…) Trzeba to umieć to teraz wszystko pogodzić, żeby każdy był zadowolony, żeby każdy był zaopiekowany, ale wydaje mi się, że dobrze nam idzie – powiedziała partnerka gwiazdora.

W programie widzowie zobaczą także przygotowania Marcina Hakiela i Dominika do narodzin pociechy. Co ciekawe, choreograf ujawnił, że marzy mu się duża rodzina. Instruktor tańca już myśli o kolejnym dziecku. Jednak jego partnerka podchodzi do tej kwestii ze zdecydowanie większym dystansem. Nie kryje, że najpierw chce się oswoić z rolą mamy jednej pociechy. O dalszym powiększaniu rodziny będzie myślała w przyszłości.

A teraz z moją partnerką, Dominiką oczekujemy naszego wspólnego pierwszego dziecka. Chcę mieć dużo dzieci. Z naszą ginekolog planujemy już kolejne dziecko. Nie wiem, czy mnie nie zabije za to, że to powiedziałem do kamery… O, widzę, że mnie chyba zabije – zdradził Hakiel.

Najpierw chciałabym odnaleźć się w roli mamy jednego dziecka, a potem pomyśleć ewentualnie o kolejnych – stwierdziła Dominika.

O co chodzi w programie „Back to School. Prawdziwy egzamin”?

„Back to School. Prawdziwy egzamin” to unikalne reality show, w którym celebryci wracają do szkolnych ławek i próbują zdać prawdziwy egzamin. Każdy z uczestników zostaje poddany sprawdzianowi z różnych przedmiotów szkolnych, a w rolę nauczycieli wcielają się dzieci. Program łączy w sobie edukację i rozrywkę, prezentując zabawne i często zaskakujące reakcje gwiazd na zadania, z którymi na co dzień mierzą się uczniowie.

W drugim sezonie pojawią się tacy uczestnicy jak:

Jan Kuroń – znany kucharz i ekspert kulinarny,

Iza Zeiske – popularna postać z „Gogglebox. Przed telewizorem”,

Klaudia Dziuk – influencerka,

Mateusz Ławniczuk – aktor,

Grzegorz Collins – współtwórca programu o motoryzacji,

Melka Kowal – influencerka,

Malwina Bakalarz – blogerka,

Rozalia Roszyk – influencerka fitness,

Tomasz "TITUS" Pukacki – muzyk, wokalista Acid Drinkers,

Włodek "Paprodziad" Dembowski – artysta muzyczny.

Marcin Hakiel znalazł miłość po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Stworzył rodzinę z Dominiką

Marcin Hakiel, znany tancerz i choreograf, po rozwodzie z Katarzyną Cichopek w 2022 roku, odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Para poznała się w nietypowych okolicznościach – na straganie z czereśniami, gdzie Marcin kupował owoce od Dominiki. Ich pierwsza randka miała miejsce w restauracji; początkowo planowana kawa przerodziła się we wspólny obiad.

Mimo dziewięcioletniej różnicy wieku, Marcin i Dominika szybko zbliżyli się do siebie. W lutym 2024 roku ogłosili zaręczyny, a niedługo później poinformowali, że spodziewają się dziecka. Dominika przyznała, że choć wiedziała, kim jest Marcin, nie interesowała się wcześniej jego życiem prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich syn, którego nazwali Romeo.

