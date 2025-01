Od wiosny 2014 roku widzowie mogli oglądać „Twoja twarz brzmi znajomo” w każdej ramówce Polsatu. Program przez dekadę cieszył się oglądalnością, jednak w ostatnich latach zaliczył spadek. Komentarze oglądających sugerowały, że ci byli coraz bardziej znużeni przewidywalnością formatu. Wygląda na to, że czas „Twoja twarz brzmi znajomo” minął, o czym świadczy też decyzja stacji. Produkcja nie znalazła się w wiosennej ramówce. Według serwisu Press oraz redakcji „Faktu” zamiast niej widzowie zobaczą „Must Be the Music”. Program ma wrócić po dziewięciu latach przerwy.

„Twoja twarz brzmi znajomo” znika z wiosennej ramówki Polsatu

Z danych wynika, że 21. edycję „Twoja twarz brzmi znajomo” jesienią oglądało średnio 1,21 mln. widzów. Program przyciągnął 120 tys. oglądających więcej niż rok wcześniej. Oglądalność odcinków była jednak gorsza w porównaniu do jubileuszowej odsłony formatu, który wyemitowano wiosną 2024 roku.

Według medialnych doniesień po raz pierwszy od dawna „Twoja twarz brzmi znajomo” nie ukaże się wiosną. Program nie znalazł się w ramówce. Na początku 2025 roku widzowie nie zobaczą produkcji z Piotrem Gąsowskim, Justyną Steczkowską, Małgorzatą Walewską, Stefano Terrazzino oraz Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży.

„Must Be the Music” wraca po przerwie i zastępuje „Twoja twarz brzmi znajomo”

W wiosennej ramówce Polsatu znalazł się natomiast show, który wrócił po dziewięciu latach przerwy, czyli „Must Be the Music”. Stacja już promuje powrót odświeżonej produkcji. Według ostatnich doniesień format poprowadzą Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski.

Skład jurorów w „Must Be the Music” stworzą Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski oraz raper Miłosz „Miuosh” Borycki. Kto wystąpi w programie muzycznym? Polsat ma odkryć karty i ujawnić uczestników show już w marcu.

Niedawno informowaliśmy o pilnym komunikacie Polsatu, w którym stacja potwierdziła powrót „Must Be the Music”. Choć nie mamy jeszcze oficjalnych wiadomości, to możemy już spekulować na temat tego, kogo być może zobaczymy w muzycznym formacie.

Pod koniec ubiegłego roku córka Artura Żmijewskiego i jej narzeczona przekazały radosną nowinę. Okazało się, że Ewa i jej ukochana Shandy wzięły udział w pre-castingu do „Must Be the Music”. Panie zdradziły, że czekają na wyniki. Warto przypomnieć, że para tworzy duet muzyczny. Myślicie, że dostaną się do show?

