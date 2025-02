Kinga Rusin od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziennikarka dba o swój wizerunek, często stawiając na klasyczną elegancję w połączeniu z nowoczesnym szykiem. Tym razem paparazzi przyłapali ją na ulicach Warszawy w wyjątkowo modnej stylizacji. To już kolejny raz w ostatnich tygodniach i wygląda na to, że była dziennikarka TVN zdecydowała się spędzić trochę więcej czasu w Polsce. Jak wiadomo, już od kilku lat razem ze swoim partnerem podróżują po świecie i co jakiś czas zmieniają miejsce zamieszkania. Teraz Kinga Rusin z uśmiechem na twarzy w stylowym zestawie przemierza warszawskie ulice... Zobaczcie zdjęcia!

Kinga Rusin w stylowym futerku i z torebką za 12 tys. zł

Kinga Rusin tego dnia wyglądała na wyjątkowo zadowoloną, a na jej twarzy cały czas był widoczny uśmiech. Była dziennikarka TVN, a dziś bizneswoman, wyglądała bardzo stylowo. Jej strój był doskonale dobrany – beżowy płaszcz Max Mara za 12 tys. zł, stylowe spodnie z szerokimi nogawkami oraz elegancka koszula z krawatem podkreślały jej wyczucie mody. Dopełnieniem całości były ciemne okulary przeciwsłoneczne, które dodały tajemniczości i klasy.

Jednym z najbardziej przykuwających uwagę elementów stylizacji Kingi Rusin była jej torebka Bottega Veneta, której wartość szacuje się na ponad 12 tysięcy złotych. Modele tej marki od dawna cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród światowych gwiazd i influencerów. Gwiazda pewnym krokiem zmierzała do swojego samochodu, nonszalancko wywijając ekskluzywną torebką, co od razu zwróciło uwagę paparazzi. Uśmiechnięta i zrelaksowana, emanowała pewnością siebie i klasą.

Kinga Rusin po raz kolejny udowodniła, że jest ikoną stylu. Jej elegancka stylizacja, ekskluzywne dodatki i luksusowy samochód przyciągnęły uwagę paparazzi i fanów. Zobaczcie zdjęcia!

