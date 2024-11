Jak co roku widzowie Telewizji Polskiej będą mieli okazję obejrzeć specjalny, świąteczny odcinek ich uwielbianego show, czyli "Rolnik szuka żony". Marta Manowska spotka się z parami, którym udało się przetrwać po programie i poznamy ich dalsze losy. Rok temu podczas świątecznego odcinka okazało się, że Ania i Jakub z 10. edycji spodziewają się syna. A co wydarzy się w tym roku? Marta Manowska uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, z kim się spotka! Dobrze ich znacie.

Uwielbiany program Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" cieszy się sporą popularnością i przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłosne rolników, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie. W 11. sezonie mieliśmy okazję bliżej trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. W ostatnim odcinku show doszło do zaskakującego zwrotu akcji i aż trzy pary zdecydowały się zakończyć swoje relacje! Sebastian rozstał się z Kasią i nie odbył rewizyty, Agata i Irek stwierdzili, że wspólna przyszłość nie jest im pisana, a Adam niespodziewanie rzucił Wiktorię, która była zdziwiona tym, co się stało.

Wiele jest dla mnie niejasności w tym, co mówiłeś. W weekend po rewizycie leżymy w moim ogrodzie i mówisz, że chcesz zmienić pracę, że będziesz bliżej, będziemy mogli spędzać ze sobą więcej czasu. Powiedziałeś mi wtedy, że już planowałeś to od miesięcy, że to jest pewne, że zmieniasz tę pracę a w kolejny weekend mówisz mi, że: ''Nie. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, ja tam zostaję''. Wiesz po miesiącu znajomości nie oczekiwałam, że się przeprowadzisz, żebyś zmieniał pracę, chciałam, żebyś Ty poczuł się w tym pewny. Oczekiwałam szczerości, żebyśmy rozmawiali, jeśli jest jakaś niejasność to wyjaśniali.

- mówiła zdziwiona Wiktoria.