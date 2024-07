Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" cieszy się wielką popularność i dlatego stacja podjęła decyzję o kolejnej edycji show. Wydawać by się mogło, że to poprzedni- jubileuszowy sezon będzie budził największe emocje, ale już teraz wygląda na to, że nadchodząca odsłona muzycznego programu również dostarczy widzom wielu wrażeń. To wszystko za sprawą dużych zmian w składzie jurorskim czy prowadzących. Widzowie nie mogą też doczekać się ujawnienia nazwisk uczestników zbliżającej się edycji. Oto pierwsze z nich!

To ona wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Już niebawem fani muzycznego show będą mogli liczyć na kolejną dawkę emocji, bowiem na jesieni wystartuje 21. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której nie zabraknie zmian w składzie jurorskim, a nawet prowadzących. Wszystko za sprawą tego, że Maciej Dowbor odszedł z Polsatu i nie będzie już współprowadzącym w muzycznym show.

Dodatkowo z posadą jurora w "TTBZ" pożegnał się Robert Janowski, a na jego miejsce stacja zaprosiła Justynę Steczkowską. Wiadomo już, że obok wokalistki zasiądzie także tancerz- Stefano Terrazzino. Póki co nie wiadomo, kto będzie nowym prowadzącym show, ale już teraz poznaliśmy pierwsze nazwisko uczestniczki nadchodzącej edycji!

Okazuje się, że nowy skład jurorski będzie miał okazję oceniać... Patricię Kazadi, która jest wszechstronnie uzdolniona. Artystka brała udział w dwóch tanecznych formatach- "Dance dance Dance" oraz "Taniec z Gwiazdami", a także prowadziła "You can dance". Dodatkowo Patricia Kazadi jest uzdolniona muzycznie oraz aktorsko. Można rzec, że program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest wprost stworzony dla niej!

Myślicie, że Patricia Kazadi okaże się "czarnym koniem" nadchodzącej edycji muzycznego show? Jesteście ciekawi, kto jeszcze wystąpi w 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? My tak!

