"Taniec z gwiazdami" już od dwóch dekad cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Początkowo to stacja TVN realizowała taneczne show, jednak od 2014 roku to Polsat przejął program i dalszym ciągu przyciąga on przed telewizory tłumy fanów. Przed nami już 16. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat, a do mediów co chwila docierają kolejne informacje związane z nową odsłoną programu. Tym razem pojawiła się wiadomość nt. tego, kto zastąpi Tomasza Barańskiego w roli głównego choreografa.

16. edycja "Tańca z gwiazdami" już wiosną w Polsacie

Już za dwa miesiące widzowie ponownie będą mogli śledzić taneczne zmagania gwiazd w "Tańcu z gwiazdami". Produkcja show powoli odsłania karty dotyczące 16. edycji i już oficjalnie wiadomo, że zobaczymy w niej między innymi Macieja Kurzajewskiego! Oprócz znanego prezentera na parkiecie na pewno pojawią się również Blanka Stajkow, Maria Jeleniewska oraz Ada Borek.

Ponadto ujawniono również pierwszych tanecznych trenerów, którzy będą partnerować gwiazdom i już wiadomo, że szykują się dwa głośne powroty! Zobaczymy bowiem Agnieszkę Kaczorowską oraz Lenkę Klimentową. Teraz fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne ogłoszenia dot. gwiazd nowej edycji "Tańca z gwiazdami" oraz tanecznych trenerów.

Zmiany w "Tańcu z gwiazdami". Kto za Tomasza Barańskiego?

W 16. edycji "Tańca z gwiazdami" nie zabraknie również wielkich zmian. Jak się okazało, w programie nie zobaczymy już Tomasza Barańskiego, który przez ostatnie edycje był głównym choreografem show. Kto zatem zajmie jego miejsce? Początkowo w mediach pojawiły się pogłoski, że może być to... Agustin Egurrola, który aktualnie zniknął z telewizji. Teraz jednak portal Pudelek dotarł do informacji, że to jednak Maciej Zakliczyński zostanie głównym choreografem 16. „Tańca z gwiazdami”.

Maciej Zakliczyński wraca do „Tańca z gwiazdami”. To on będzie teraz odpowiedzialny za układy taneczne, które na parkiecie zaprezentują gwiazdy - informuje w/w serwis

Przypomnijmy, że Maciej Zakliczyński ma już doświadczenie w tym temacie, bo to właśnie on przez lata pracował przy "Tańcu z gwiazdami", jednak z powodu angażu w "Twoja twarz brzmi znajomo" ostatnio nie widzieliśmy go w hitowym tanecznym show. Teraz jednak znów ma powrócić i w 16. edycji ma być odpowiedzialny za choreografie, które zobaczymy na parkiecie.

Co sądzicie o tych zmianach?

