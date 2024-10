Kinga Rusin jest znaną i cenioną polską dziennikarką, prezenterką telewizyjną i przedsiębiorczynią. Urodziła się 9 marca 1971 roku w Warszawie. Karierę w mediach rozpoczęła w latach 90. jako prezenterka Telewizji Polskiej, ale największą popularność zdobyła jako wieloletnia prowadząca programu "Dzień Dobry TVN", który współprowadziła przez 15 lat.

Kinga Rusin wydała oświadczenie

Ostatnimi czasy w sieci pojawiło się wiele spekulacji, czy Kinga Rusin wróci do telewizji. Podczas pracy Rusin w TVN mówiono, że była ona ulubienicą Edwarda Miszczaka. Aktualnie Miszczak jest dyrektorem programowym w stacji Polsat, przez co narodziły się spekulacje o ewentualnej rekrutacji Kingi Rusin właśnie to stacji Polsat. Sama Rusin wycofała się z mediów kilka lat temu i postanowiła skupić się na własnej marce.

Kinga to od lat ulubienica Edwarda. On darzy ją wielkim szacunkiem, również za to, że potrafiła sama zrezygnować z telewizji, a nie na siłę gonić za popularnością. Ściągnięcie Rusin do Polsatu było od zawsze dużym marzeniem dyrektora - wyznał informator Pudelka.

Jeśli jednak jakieś wstępne rozmowy już się odbyły, to na pewno towarzyszyła im aura tajemnicy, bo na Ostrobramskiej nikt Kingi nie widział - dodał informator.

Kinga Rusin postanowiła odnieść się do plotek dotyczących jej rzekomego powrotu do telewizji. Na Instagramie opublikowała oświadczenie, w którym zawarła najważniejsze informacje:

Dziękuję! Zasypaliście moją skrzynkę sympatycznymi wiadomościami po artykułach o moim rzekomym powrocie do telewizji. To bardzo miłe, że tęsknicie za mną na ekranie. Mogę jedynie powiedzieć, że dostaję propozycje z różnych stacji i platform, niektóre nawet zaskakujące. Pozdrawiam serdecznie!

Kinga Rusin w przeszłości

Kinga Rusin pracowała przy licznych wydarzeniach telewizyjnych, była współprowadzącą program "You Can Dance - Po prostu tańcz", a także laureatką wielu nagród branżowych. Poza pracą medialną znana jest z działalności na rzecz ekologii i praw zwierząt. W ostatnich latach Rusin zaangażowała się także w biznes. Jest współwłaścicielką marki Pat&Rub, produkującej naturalne kosmetyki. Po opuszczeniu "Dzień Dobry TVN" w 2020 roku skupiła się na działalności poza telewizją, prowadząc intensywnie swoje media społecznościowe, gdzie często komentuje sprawy społeczne i polityczne. Dziennikarka jest również znana ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska, wspierając różnorodne inicjatywy proekologiczne i promując zrównoważony styl życia.

W życiu prywatnym Rusin w przeszłości związana była z Tomaszem Lisem. Aktualnie od 13 lat jest w związku z Markiem Kujawą. Zarówno Rusin jak i Kujawa są miłośnikami podróży i tak też się poznali. Wszystko stało się podczas wakacyjnego wyjazdu na wyspę Rodos.

To był wrzesień, pusto na plaży, bardzo dużo panów, bardzo mało pań. Dosyć szybko zyskałyśmy grono kolegów, wśród nich był Marek. Zwróciłam na niego uwagę, bo potraktował mnie nietypowo, tak trochę chłodno, a zupełnie czego innego oczekiwałam - wyznała Kinga Rusin w rozmowie z 'Galą'.

Powiedział ze swadą, że jak ktoś jest tak walczącą feministką jak ja, to niech sobie sam radzi. Pomyślałam wtedy: „no nie, co za gość!”. Zapamiętałam go nie tylko jako inteligentnie złośliwego w stosunku do mnie, ale też niezwykle ciekawie opowiadającego - dodała Rusin.

