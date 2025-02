Lenka Kliment, taneczna partnerka Macieja Kurzajewskiego, tuż przed startem najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" pokazała krótkie nagranie z sali treningowej. Okazuje się, że przed pierwszym odcinkiem tanecznego show parę odwiedził Aleksander Sikora. Maciej Kurzajewski mówił o ogromnym wsparciu ze strony kolegi i nagle zaczął mówić o jego udziale w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Powiedział za dużo?

Aleksander Sikora zatańczy w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Już w najbliższą niedzielę 2 marca ruszy szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Tym razem o Kryształową Kulę będą walczyć m.in. Grażina Szapołowska, Filip Gurłacz, Blanka i Maciej Kurzajewski. Dziennikarz sportowy i prowadzący śniadaniówkę Polsatu zatańczy w parze z Lenką Kliment. Maciej Kurzajewski był przerażony, gdy dowiedział się, co go czeka w "Tańcu z Gwiazdami", ale ostro wziął się do pracy i trenuje przed pierwszym odcinkiem. Dziś na sali treningowej odwiedził go kolega z "Halo tu Polsat" Aleksander Sikora. Lenka pokazała nagranie z ich spotkania, a Maciej Kurzajewski nagle zaczął mówić o udziale Aleksandra Sikory w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

W niedzielę startuje 16. edycja ''Tańca z Gwiazdami''. Mamy jedno z największych wsparć jeśli chodzi o doping ze strony Aleksandra Sikory. To jest, mamy taką świadomość, jesteśmy głęboko o tym przekonani, uczestnik 17. edycji ''Tańca z Gwiazdami'' nagle wypalił Kurzajewski.

Aleksander Sikora szybko przerwał wypowiedź koledze i zmienił temat.

Ja miałem powiedzieć halo tu nasz człowiek, a tak naprawdę halo tu nasi ludzie ponieważ Lenka już jest w rodzinie ''Halo tu Polsat'' dlatego wspieramy parę numer 2 mówił Aleksander Sikora.

Aleksander Sikora występował w tanecznym show TVP

Aleksander Sikora przez wiele lat był jedną z największych gwiazd w TVP. Prezenter prowadził m.in. "Pytanie na Śniadanie" i "The Voice of Poland". Kilka lat temu Aleksander Sikora razem z Małgorzatą Tomaszewską stworzyli duet w programie "Dance Dance Dance". Świetnie radzili sobie na parkiecie jednak nie dotarli do finału. Czy teraz Aleksader Sikora, który jakiś czas temu zakończył pracę w TVP i przeszedł do Polsatu zdecyduje się teraz na udział w "Tańcu z Gwiazdami"?

Kto wygra 16. edycję "Tańca z Gwiazdami"? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Chociaż szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie wystartowała to fani już zastanawiają się, kto w najnowszym sezonie najlepiej poradzi sobie na parkiecie i wygra Kryształową Kulę. Tym razem do rywalizacji przystąpią takie gwiazdy jak: Maciej Kurzajewski, Blanka, Maria Jeleniewska, Ada Borek czy Grażyna Szapołowska. Wszystkie gwiazdy będą mogły liczyć na wsparcie swoich fanów, ale kto wygra "Taniec z "Gwiazdami"? Bukmacherzy nie mają wątpliwości. Ich zdaniem największe szanse na zwycięstwo ma Maria Jeleniewska.

