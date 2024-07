Za nami półfinał "The Voice of Poland 6"! Edyta Górniak, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny oraz Tomson i Baron już znają finalistów ze swoich grup, którzy powalczą o miano najlepszego głosu w Polsce. W ostatnim odcinku zaśpiewają Krzysztof Iwaneczko, Ana Andrzejewska, William Prestigiacomo i Tobiasz Staniszewski. Jak przebiegał odcinek? Nie brakowało emocji.

Finaliści "The Voice of Poland 6"

W półfinałowym odcinku nie zabrakło emocji. Trenerzy mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ razem z publicznością decydowali o tym, kto zaśpiewa w finale. Z każdej drużyny o wejście do ostatniego odcinka walczyły dwie osoby. Na pierwszy ogień poszli wokaliści trenujący pod okiem Marysi Sadowskiej - Kasia Malenda, która jest faworytką Haliny Mlynkovej i Krzysztof Iwaneczko. Zdaniem gwiazdy i dzięki głosom publiczności w finale posłuchamy Krzyśka.

Finalista "The Voice of Poland 6" z drużyny Andrzeja Piasecznego

W drużynie Andrzeja Piasecznego o wielki finał walczyli William Prestigiacomo i Maciek Grenda. Piasek musiał podjąć naprawdę trudną decyzję, komu przyznać więcej punktów. Ze względu na niesamowitą osobowość Williama i wspaniałe występy w poprzednich odcinkach w finale zaśpiewa temperamentny Włoch, który oczarował również publiczność.

Finalista "The Voice of Poland 6" z drużyny Edyty Górniak

Do walki o finał z drużyny Edyty Górniak stanęły dwie niesamowite dziewczyny - Ana Andrzejewska i Julka Bogdańska, najmłodsza uczestniczka show. Obie dziewczyny zaśpiewały tak dobrze, że pozostali trenerzy nie chcieli podpowiadać Edycie w decyzji, bo każda z nich była trudna. Ostatecznie nieco więcej punktów diwa wskazała Anie Andrzejewskiej uzasadniając to tym, że od początku programu rozwinęła się bardziej niż Julia. Publiczność była tego samego zdania, dlatego to Ana Andrzejewska powalczy o kontrakt płytowy w finale.

Finalista "The Voice of Poland 6" z drużyny Tomsona i Barona

Tomson i Baron jako jedyni mieli duet w swojej drużynie. W walce o miano najlepszego głosu w Polsce walczyli Julka i Jędrek Skibowie oraz Tobiasz Staniszewski. Głosami trenerów i widzów do finału przeszedł znany z rockowego repertuaru Tobiasz Staniszewski.

Krzysztof Iwaneczko finalistą 6. edycji "The Voice of Poland"

Zapraszam do śledzenia audycji "ZET na Punkcie Muzyki" w Radiu Zet juz jutro od 18. Odpowiem na kilka pytań :)

Posted by Krzysztof Iwaneczko on 16 września 2015

William Prestigiacomo finalistą 6. edycji "The Voice of Poland"

Sono un papa' felice! (dal nome Abigail)

Posted by William Change on 20 maja 2015

Ana Andrzejewska finalistką 6. edycji "The Voice of Poland"

Kochani sama nie wiem od czego zacząć :) dziękuję za wszystkie pozytywne wiadomości po wczorajszym programie :) jest...

Posted by Ana Andrzejewska on 15 listopada 2015

Tobiasz Staniszewski finalistą 6. edycji "The Voice of Poland"