Halina Mlynkova zdradziła, kto jest jej faworytem w "The Voice of Poland" ! Wokalistka przyznała, że dwie najmocniejsze osoby już pożegnały się z programem, ale kibicuje jeszcze jednej uczestniczce. Domyślacie się o kogo chodzi?

W jesiennej edycji Halina Mlynkova zadebiutowała w show jako jedna z prowadzących. Stara się być wsparciem dla uczestników, ale jako artystka potrafi też ocenić, kto jej zdaniem ma potencjał, by zrobić karierę i nagrać naprawdę dobrą płytę. W rozmowie z Party.pl zdradziła, komu kibicuje w tym sezonie show i przyznała, że jeden z jej ulubieńców, Piotr Tłustochowicz, pożegnał się już z programem. Bardzo podoba jej się jednak Kasia Malenda:

Dwóch moich ulubieńców już odpadło. Piotrek odpadł ostatnio i nie ukrywałam tego na wizji. Zresztą głos to nie wszystko, trzeba mieć to coś, ten czar. To było dwóch facetów, którzy mieli to coś. Kobiety, które są mocne, które mają osobowość sceniczną nadal są w programie i myślę, że one sobie poradzą i trzymam za nie kciuki. Uważam, że Kasia, która jest w programie jest absolutnie przygotowana na to, by zacząć karierę.