5 z 10

Tomek Makowiecki to największe ciacho pierwszej edycji "Idola". Mimo tego, że odpadł w połowie programu, zrobił jedną z największych karier wśród finalistów. Po programie Tomek wydał płytę "Makowiecki Band", która powstała we współpracy z zespołem z Trójmiasta. Single "Spełni się" i "Miasto kobiet", a przede wszystkim cover "Can't Get You Out Of My Head" okazały się przebojami roku.

Po sukcesie płyty Tomek przeprowadził się do Warszawy, nagrał album "Piosenki na nie", ale nie przebił poprzedniego sukcesu sprzedaży. Bardziej alternatywne brzmienie towarzyszyło Makowieckiemu także na pierwszej solowej płycie, "Ostatnie wspólne zdjęcie". Album pokrył się złotem i został uznany za "Płytę Roku" według czytelników Onetu.

Prywatnie Tomek od czterech lat jest mężem Reni Jusis i ojcem dwojga dzieci: Teofila i Gai. Znany jest z ekologicznego trybu życia. Zobacz: Makowiecki robi zabawki z ciecierzycy

Wraz z żoną Makowiecki ustalił, że gdy jedno robi karierę, drugie zajmuje się domem. W 2013 przyszedł czas, kiedy to Tomasz zaczął znów działać na polskiej scenie. W 2013 roku ukazał się jego nowy album - "Moizm", z którego pochodzi singiel "Holidays in Rome". Teledysk do tej piosenki wywołał niemałe zamieszanie. Przypomnijmy: Pamiętacie Makowieckiego? Powraca z NOWYM KLIPEM i chwali się klatą