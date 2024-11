Miss Universe to jeden z największych konkursów piękności na świecie. W tym roku wszystkie najpiękniejsze kobiety udały się do gorącego Meksyku, aby tam zawalczyć o koronę. Nasz kraj reprezentuje aktualna Miss Polski, czyli Kasandra Zawal, która na co dzień pracuje... w naszej redakcji! Czym zajmuje się 28-letnia piękność?

Reklama

Jaki zawód wykonuje Kasandra Zawal - kandydatka na Miss Universe?

Kasandra Zawal cztery miesiące temu została Miss Polski i dzięki temu ma szansę reprezentować nasz kraj na jednym z największych konkursów piękności, czyli Miss Universe, który w tym roku został zorganizowany w Meksyku. 126 kandydatek z całego świata rzuciło wszystko, aby udać się do Ameryki Środkowej na konkurs. Obecnie kandydatki są już po preeliminacji i niebawem wyjdzie na jaw, czy Kasandra znajdzie się w finałowej 20. A czym na co dzień zajmuje się Miss Polski? Okazuje się, że po powrocie do kraju nie będzie narzekać na nudę, ponieważ pracuje w naszej redakcji Burda Media Polska i jest redaktorką biznesową! W rozmowie z naszą reporterką wyjawiła, z jakimi obowiązkami musi radzić sobie w codziennej pracy.

Jestem redaktorką(...) pracuje w dziale reklamowym no i piszę! Najbliższa jest mi tematyka społeczna, ale piszę o lifestylu, świecie beauty i fashion!(...) Lubię pracować głosem, myślę, że jest szerokie spectrum dziennikarstwa! - wyjawiła Kasandra w rozmowie z nami.

@kasandra_zawal

Mamy nadzieję, że Kasandra Zawal zajmie wysokie miejsce w konkursie Miss Universe! Trzymamy kciuki.

Reklama

Zobacz także: Zdobyła nie tylko tytuł Miss Polski 2024 ale i ogromne pieniądze. Na co wyda je Kasandra Zawal?