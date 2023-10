Alicja Janosz z okazji 30-lecia Telewizji Polsat zaśpiewała w "Tańcu z Gwiazdami" przebój "One Day In Your Life", który w oryginale śpiewa Anastacia. To właśnie ten hit w programie "Idol" zaśpiewała Alicja Janosz i zapewniła sobie zwycięstwo. Teraz piosenkarka zapowiada nowy projekt. Alicja Janosz wraca do muzyki!?

Alicja Janosz wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka zapowiada powrót do muzyki!

Alicja Janosz jako nastolatka wzięła udział w "Idolu", który był jednym z pierwszych programów typu talent show w Polsce. Uczestniczka 1. edycji "Idola" wyśpiewała sobie drogę do zwycięstwa, ale dość krótko była obecna na rynku muzycznym. Dziś Alicja Janosz jest szczęśliwą żoną i mamą, a teraz zapowiada nowy projekt, który planuje razem z mężem Bartoszem Niebieleckim.

Już niebawem teledysk i piosenka pod tytułem "Tetris". To moje dzieło tekstowo-muzyczne. (...) Usłyszycie Państwo w rozgłośniach radiowych tę piosenkę, bo taki mam plan i marzenie. - mówi wprost Alicja Janosz.

Piosenkarka w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz zdradziła też, czy udaje jej się współpraca z mężem. Alicja Janosz opowiedziała też o synu, który jest już w drugiej klasie i zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że parę od początku połączyła muzyka i po raz pierwszy spotkali się na festiwalu w Międzyzdrojach.

Koniecznie obejrzyjcie cała rozmowę z Alicją Janosz i zobaczcie, jak wspomina swój udział w "Idolu"!

Tak Alicja Janosz prezentowała się podczas swoich występów w "Idolu".