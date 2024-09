Od dłuższego czasu fani zastanawiają się, co słychać u ich ulubieńców z 9. edycji "Rolnik szuka żony". Justyna i Tomasz nie widzieli poza sobą świata, a pod koniec 2022 roku dowiedzieliśmy się nawet o ich zaręczynach. Nagle jednak postanowili wycofać się z aktywności w mediach społecznościowych. O ile Justyna od czasu do czasu publikowała swoje zdjęcia, to Tomasz wręcz zapadł się pod ziemię. Aż do teraz. Nowym zdjęciem zaskoczyli... Waldemar i Dorota z 10. edycji "Rolnik szuka żony".

Waldemar i Dorota z "Rolnika" zaskoczyli zdjęciem z Tomaszem R.

Justyna i Tomasz R. poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony". Kobieta wraz z synem zdecydowała się przeprowadzić do ukochanego, a w mediach pojawiły się nawet wieści o ich zaręczynach. Nagle jednak zdecydowali się skasować wszystkie swoje wspólne zdjęcia w sieci, a fani coraz częściej pisali w komentarzach: "Czy jesteście jeszcze razem?". Tajemnica jednak nie została rozwiązana, a Justyna mimo tego, że zdarza jej się publikować zdjęcia w sieci, milczy na temat partnera, którego poznała dzięki "Rolnik szuka żony".

Z kolei Tomasz R. z "Rolnik szuka żony" nigdy nie był aktywny w mediach, kiedy więc Justyna przestała publikować ich wspólne zdjęcia, fani nie mieli jak dowiedzieć się, co u niego słychać. Teraz ku zaskoczeniu wszystkich rolnik pojawił się w gościnie u Waldemara i Doroty z 10. edycji "Rolnik szuka żony".

Waldemar, Dorota i Tomasz oglądali wspólnie nowy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony", czyli programu, który odmienił ich życia. Nie wiadomo jednak na pewno, czy w gościnie u Waldemara i Doroty pojawiła się również Justyna. Jeśli wierzyć temu, co widać na zdjęciu, Tomasz R. spędzał czas u programowych znajomych sam. Niedawno Waldemar ostro podsumował nowych uczestników "Rolnika, przyznając, że "nie przekonują go". Czy zmieni zdanie po emisji kolejnych odcinków, które jak widać śledzi z ciekawością?

