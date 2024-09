Pierwsi bohaterowie "Chłopaków do wzięcia" na długo pozostali w pamięci widzów. To właśnie dzięki nim serial dokumentalny cieszy się taką popularnością. Mowa tu oczywiście o Jarusiu, Bandziorku, Szczenie czy Grabarzu. Od dawna nie było wiadomo, co słychać u Bogdana Kalinowskiego, a teraz wszystko wyszło na jaw. Wiemy, czy jest zakochany.

Grabarz z "Chłopaków do wzięcia" zapadł się pod ziemię

Serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" cieszy się ogromną popularnością już od 2012 roku. Na przestrzeni lat wystąpiło w nim wielu uczestników, a niektórzy z nich do dziś zostali zapamiętani przez widzów. Ostatnio Ryszard z "Chłopaków do wzięcia" pokazał, jak mieszka ze swoją ukochaną i synkiem. Teraz postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u jednego z pierwszych uczestników show Bogdana Kalinowskiego znanego jako "Grabarz". Mężczyzna poszukiwał drugiej połówki w programie i twierdził, że "potrzebuje uczucia". Czy udało mu się znaleźć tą jedyną?

PolsatPlay.Chłopaki do wzięcia

Okazuje się, że mężczyzna jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie wstawia swoje zdjęcia w towarzystwie swojego pupila. Niestety na zdjęciach nie widać żadnej kobiety, a on sam często udostępnia melancholijne cytaty o miłości, które mogą - choć nie muszą - świadczyć o tym, że mężczyźnie brakuje spełnienia:

Mężczyźni też mają uczucia, też tęsknią, też płaczą i mają emocje. W pewnym momencie przestają walczyć i po prostu milczą - czytamy w jednym z postów.

Facebook @Bogdan Kaniewski

Ostatnio sporo się działo również u Jarka Megnera, który postanowił ponownie zejść się ze swoją ukochaną. Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" rozpieszcza swoją żonę i nierzadko chwali się tym w mediach społecznościowych.

A wy którego z "Chłopaków do wzięcia" najmilej wspominacie?

