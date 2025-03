Renata Pałys przez ponad dwie dekady była twarzą serialu "Świat według Kiepskich", w którym wcielała się w postać Heleny Paździoch – żony Mariana Paździocha. Jej rola stała się kultowa, a widzowie pokochali jej charakterystyczny, cięty humor i niepowtarzalną osobowość. Po zakończeniu emisji serialu wielu fanów zastanawiało się, co stało się z aktorką. Czy porzuciła karierę?

Renata Pałys wciąż spełnia się artystycznie, jednak zamiast na ekranie, można ją zobaczyć na scenie teatralnej. Obecnie występuje w krakowskim Teatrze Komedia, gdzie gra w licznych spektaklach komediowych. Jej przedstawienia cieszą się popularnością zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wszystko u mnie dobrze. Na szczęście mam kontakt z zawodem, bo na stałe występuje w krakowskim teatrze Komedia. To teatr prywatny, objazdowy. Jeździmy ze spektaklami komediowymi po całej Polsce, a także Europie. Dzięki temu mam możliwość podróżowania, co bardzo lubię

Aktorka wyznała także, jaki jest powód tego, że teraz o wiele rzadziej możemy oglądać ją na szklanym ekranie. Okazało się, że ona sama jest otwarta na propozycje, ale jest pewien haczyk.