Były gwiazdami 1. edycji "Idola". Jak dziś wyglądają Alicja Janosz i Ewelina Flinta?

W mediach pojawiła się informacja, że kultowe show "Idol" wraca do telewizji Polsat. Wszystko dlatego, że w jesiennej ramówce Polsatu nie będzie już talent show "Must be the music. Tylko muzyka". Podobno Polsat pracuje nad tym, żeby w marcu 2017 roku wrócił "Idol". Fakt24.pl zapytał byłej jurorki Elżbiety Zapendowskiej czy to prawda? Na razie nic nie wiem na ten temat - powiedziała serwisowi Zapendowska. W telewizji Polsat nikt nie potwierdza, ale też i nie zaprzecza, że pomysł z powrotem "Idola" się pojawił. Na razie rusza jesienna ramówka stacji i na tym wszyscy się skupiają. Prawdą jest też, że Polsat nie chce zostać bez talent show. A pewniakiem jako jurorką ma być właśnie specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska. Kto jeszcze? Wiadomo, że Kuby Wojewódzkiego nie zobaczymy w programie. "Idol" był emitowany w latach 2002-2005. To kultowy talent show, w którym zaczynali: Ewelina Flinta, Tomasz Makowiecki, Ania Dąbrowska, Krzysztof Zalewski czy Monika Brodka i wylansował chyba najwięcej gwiazd. P { margin-bottom: 0.21cm; }STRONG { font-weight: bold; } Chcielibyście, żeby "Idol" wrócił? Zobacz także: Pamiętacie jak zaczynały Joanna Kulig i Paulina Sykut? Mamy archiwalne nagranie z "Idola"! Pierwszy skład jury "Idola": Robert Leszczyński, Elżbieta Zapendowska, Jacek Cygan, Kuba Wojewódzki. Pierwszą finalistką "Idola" była Alicja Janosz. Najbardziej znaną finalistką "idola" jest Monika Brodka.