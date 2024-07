A co Mariusz Dyba zrobi z nagrodą?

To chyba najtrudniejsze pytanie ze wszystkich jakie usłyszałem w programie… Idol to nie tylko scena, koncerty, czy medialność. Pod tym słowem kryje się dla mnie coś więcej - to ODPOWIEDZIALNOŚĆ za widza, który się po części ze mną utożsamia i którego zapraszam poniekąd do swojego świata, który już zawsze z nim dzielę. Na pewno, gdybym został Idolem, zrobiłbym niezapomnianą imprezę dla swoich przyjaciół, zainwestował dużą część pieniędzy w sprzęt muzyczny, jakiś busik do wożenia siebie i muzycznego mandżuru i podsumowując - na pewno wygrana w programie to nie byłyby moje żniwa, tylko kolejna inwestycja w pracę artystyczną - tak mówił jeszcze przed ogłoszeniem wyników Mateusz.