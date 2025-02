Gościem nowego odcinka podcastu Żurnalisty była Elżbieta Zapendowska - popularna jurorka programów rozrywkowych w Polsacie, specjalistka od emisji głosu, nauczycielka śpiewu. Rozpoznawalność w Polsce przyniósł jej "Idol" - muzyczne talent-show, emitowane przez kilka lat w Polsacie. Zapendowska w wywiadzie zdradziła, jaką stawkę otrzymywała za udział w pierwszej serii.

Elżbieta Zapendowska, zanim otrzymała pracę jurorki w "Idolu", miała na koncie mnóstwo sukcesów muzycznych, z powodzeniem prowadziła m.in. Opolskie Studio Piosenki, w którym swoje umiejętności szlifowały późniejsze gwiazdy polskiej sceny. Jej najbardziej znanymi uczennicami są zaś Doda oraz Edyta Górniak.

Rola jurorki w show Polsatu przyszła do niej niespodziewanie. W rozmowie z Żurnalistą powiedziała:

Odebrałam telefon od producenta, żeby przyjść na rozmowy. Przyszłam na rozmowę i okazało sie, że to mnie kręci. Pokazali pierwsze odcinki w Londynie kręcone, mnie mierziło, że wszyscy wszystkich chwalili a to nie ma co chwalić . Życie teraz w show-biznesie jest okrutne, nie ma żartów, słabe elementy się nie utrzymają. Nie ma tak łatwo

mówiła Zapendowska