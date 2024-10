Maja Frykowska to nazwisko, które na stałe zakorzeniło się w pamięci fanów popularnego reality-show "Big Brother". Od tego czasu minęło już 20 lat, a celebrytka nie pojawia się już na salonach zbyt często. Ostatnio jednak postanowiła zrobić wyjątek. Co słychać u jednej z największych gwiazd "Big Brothera"? Wszystko zdradziła przed naszymi kamerami.

Maja Frykowska w 2014 roku poślubiła Michała Brzezińskiego, a rok później na świecie pojawiła się ich córeczka. Pociecha jest oczkiem w głowie rodziców i to na niej głównie skupia się gwiazda. Trzeba jednak przyznać, że 46-latka miała trudny okres w show-biznesie. Jakiś czas temu Maja Frykowska opowiedziała, jak odbudowała pewność siebie i zmieniła swoje życie. Dziś nieco rzadziej można spotkać ją na wydarzeniach branżowych. W rozmowie z naszą reporterką Party.pl była gwiazda "Big Brothera" zdradziła, dlaczego nie pojawia się już tak często na tzw. ściankach. Czy to nie jest już jej świat?

Ten świat zawsze będzie gdzieś mój, wiadomo. To też jest dla mnie takie mile zaskakujące, że kiedy się pojawiam to zainteresowanie moją osobą, nieskromnie powiem, nie ustaje. Jak to ładnie kiedyś moja ciocia i wujek powiedzieli -Frykowscy, koło nas nie przechodzi się obojętnie, zawsze jakieś emocje wzbudzamy. Mam nadzieje, że teraz tylko te pozytywne. Po prostu rzeczywiście jestem zupełnie na innym etapie swojego życia, mam co robić, mam dużo różnych swoich zajęć i projektów, które niebawem będę mogła pokazać publicznie

— powiedziała Maja Frykowska.