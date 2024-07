Ewelina Flinta był odkryciem pierwszej edycji programu "Idol". Dostała się do ścisłego finału, przegrywając jedynie z Alicją Janosz. Po programie to jednak Flinta osiągnęł jeden z największych sukcesów wśród wszystkich finalistów, a jej przebój "Żałuję" znała chyba cała Polska. Niestety drugi album nie spotkał się już z tak dobrym odbiorem, przez co wokalistka wycofała się z życia publicznego, sporadycznie pojawiając się na wybranych wydarzeniach. Przypomnijmy: Bardzo szczupła Ewelina Flinta wraca na salony

Ewelina coraz częściej udziela się na swoim Facebooku, gdzie zamieszcza informacje o tym, gdzie można ją zobaczyć. W ostatnich dniach, dominują jednak zdjęcia z zagranicznej podróży laureatki "Idola" do Stanów Zjednoczonych. Była to podróż bardziej spontaniczna, o czym może świadczyć fakt, że na miesięczną przygodę zabrała tylko jedną torbę.

Od soboty jestem z przyjaciółką w podróży po USA. Niewątpliwie zapowiada się przygoda życia. Tak to bywa przy takich akcjach, że do ostatniej chwili trudno uwierzyć, w to co wydarzy się za chwilę. Plecak spakowany, wszystko teoretycznie jest, a Ty myślisz sobie jak to możliwe, że już jutro będę w kompletnie innym miejscu. A propos plecaka. Zabrałyśmy ze sobą tylko tzw bagaż podręczny, co oznacza, że jego wymiary to 56/36/25 cm. Wątpiłam czy dam radę upchać swoje rzeczy potrzebne na cały miesiąc w takie maleństwo. Udało się! Aaa, tak, tak. Podróż będzie trwała miesiąc. Przede wszystkim będziemy nocować w hostelach, czyli to coś w rodzaju wyprawy studenckiej Żadnych luksusów i super! - czytamy