Simon Price to ulubieniec widzów trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Wielu wierzyło, że to właśnie on wraz z Bibi wygra program. Para doszła aż do finału, jednak ich związek rozpadł się po zakończeniu programu. Co dziś słychać u Simona? Okazuje się, że znalazł miłość po powrocie z Zanzibaru i jest naprawdę szczęśliwy. Zobaczcie tylko te romantyczne zdjęcia z ukochaną.

Co słychać u Simona Price'a z "Hotelu Paradise 3"?

Za nami już osiem edycji "Hotelu Paradise" plus jedna w wersji "All Stars". Niektórym udało się znaleźć w show prawdziwą miłość. Do dziś w związku są m. in. Ania i Ivan z drugiej edycji czy Marcin i Kara z trzeciej. A co słychać u finalisty trzeciej edycji Simona, który w programie tworzył relację z Bibi? Chociaż wielu wierzyło w ich duet, niedługo po programie okazało się ich drogi się rozeszły. "Bardzo chciałem aby nasza miłość rozwijała się, znaczyła coś więcej. Nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić ale już jest zbyt późno" - tłumaczył Simon tuż po rozstaniu z Bibi z "Hotelu Paradise". Simon Price "Hotel Paradise" zostawił już daleko za sobą. Udało jednak się mu odnaleźć miłość po programie.

Fot. Mateusz Grochocki/DDTVN/East News MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Simon z "Hotelu Paradise" pokazał dziewczynę pierwszy raz już ponad rok temu. Wygląda na to, że ich związek rośnie w siłę i ma się dobrze. Jego wybranką jest piękna Steph, a niedawno podzielili się romantycznymi kadrami, na których nie szczędzili sobie czułości. Internauci uwielbiają oglądać ich wspólne zdjęcia i zazwyczaj nie szczędzą im komplementów:

Jeju jacy wy jesteście piękni

Instagram @simonprice_hotelparadise3

Simon Price po udziale w "Hotelu Paradise" nie korzysta ze swojej popularności. Postanowił wycofać się w medialnego życia, chociaż od czasu do czasu dzieli się tym, co u niego słychać. Poznalibyście go na nowych zdjęciach?

Niedawno fanami "Hotelu Paradise" wstrząsnęła wiadomość o rozstaniu Elizy i Jay'a, którzy zakończyli swój związek nagle po 2,5 roku związku.

