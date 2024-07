Już dziś (13 listopada) wielki finał "Tańca z gwiazdami"! Poprzednią edycję show wygrał aktor Krzysztof Wieszczek, a jego taneczną partnerką była wtedy Agnieszka Kaczorowska. Tancerka i tym razem dostała się do wielkiego finału, w którym już dziś zatańczy z Łukaszem Kadziewiczem. Oboje są zaskoczeni tym, że udało im się dojść tak daleko. Zwłaszcza, że początkowo nic nie zapowiadało, że siatkarz okaże się tak dobrym tancerzem...

Łukasz Kadziewicz nie ukrywa, że treningi taneczne okazały się dla niego trudniejsze od tych siatkarskich.

„Zdecydowanie trudniejszy był udział w programie, naprawdę zdobycie srebrnego medalu na MŚ w Japonii kosztowało mniej wysiłku. Treningi taneczne są również zdecydowanie trudniejsze od siatkarskich, jeżeli jesteś amatorem i masz wejść w świat tańca, to kosztuje cię to zdecydowanie więcej fizycznie i emocjonalnie, bo taniec to nie tylko kroki, to również emocje. Nikt się nie spodziewał i chyba nikt po pierwszym odcinku nie obstawiłby, że duet Kaczorowska – Kadziewicz zajdzie tak daleko”, powiedział Łukasz.