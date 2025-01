Pod koniec 2024 roku dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w trakcie remontowania pierwszego wspólnego i wymarzonego domu. Już chwilę później na jaw wyszło, że prezenter został także jednym z uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami", co bez dwóch zdań za moment dołoży mu jeszcze więcej pracy. W międzyczasie postanowił uporządkować i ostatecznie domknąć inne sprawy.

Reklama

Nie spodziewałam się decyzji Macieja Kurzajewskiego

Mimo początkowej niechęci opinii publicznej, dziś Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie. Gdy więc na początku 2024 roku zostali zwolnieni z "Pytania na śniadanie", nie musieli wcale długo narzekać na brak pracy, bo prędko pomocą dłoń wyciągnął do nich Polsat, startujący akurat z własną śniadaniówką.

Instagram/Katarzyna Cichopek

Tak więc duet możemy obecnie oglądać na kanapie programu "Halo tu Polsat", gdzie cieszą się sympatią widzów. Oprócz tego pod koniec ubiegłego roku wróżka obecna na planie przepowiedziała im, że w 2025 roku będą mieli okazję poprowadzić wspólnie jeszcze jakiś format!

(Czeka was - przyp. red.) dużo pracy. Jeszcze drugie zajęcie dodatkowe... oprócz ''Halo tu Polsat'' będzie jakiś dodatkowy program, jakieś dodatkowe przedsięwzięcie, które również będziecie prowadzić razem. Być może już niedługo zobaczymy was w jakimś nowym show, które będziecie prowadzić razem

Póki co nie wiadomo, czy tak rzeczywiście się stanie, ale za to nie ulega już wątpliwości, że samego Macieja Kurzajewskiego rzeczywiście zobaczymy w innym programie, a dokładniej w "Tańcu z gwiazdami"! Zanim prezenter rozpocznie intensywne przygotowania i tak czeka go sporo pracy, bo jak wiadomo, jest w trakcie remontowania pierwszego wspólnego domu z ukochaną, o czym poinformowali niedawno. Czyżby zakup nowej nieruchomości zmotywował go, do pozbycia się innej?

Instagram@katarzynacichopek

Portal Fakt.pl dotarł do ogłoszenia sprzedaży posiadłości Macieja Kurzajewskiego, mieszczącej się w Starej Miłosnej. To właśnie tam dziennikarz mieszkał jeszcze z Pauliną Smaszcz. Najwyraźniej fakt, że niebawem wprowadzi się do nowego gniazdka z Kasią zachęcił go do sprzedania ponad 500-metrowej willi.

Nieruchomość doskonale przemyślana pod kątem rozkładu pomieszczeń i funkcjonalności. Wnętrza oraz ogród zostały zaprojektowane według indywidualnego projektu właściciela, z dużym smakiem i wykończony materiałami najwyższej jakości - brzmi fragment ogłoszenia.

Maciej Kurzajewski słono policzył sobie za nieruchomość, bo w zamian chce za nią aż 3 miliony złotych! Warto też przypomnieć, że w rozmowie z naszą reporterką Paulina Smaszcz wyznała, że choć z rozstaniem dawno się pogodziła, nie zamierza odpuścić w walce o... pieniądze.

Nie jest tajemnicą, że ponad 4 lata po rozwodzie ja nadal walczę o swoje pieniądze z 23-letniego związku i tego nie odpuszczę - ani dla siebie, ani dla moich synów. Będzie walka! Nie rozmawiamy ze sobą, rozmawiają nasi prawnicy, ale myślę, że prawnicy się jakoś dogadają

Myślicie, że to jednak zapowiedzi Pauliny Smaszcz wymusiły na Kurzajewskim sprzedaż posiadłości?

Reklama

Zobacz także: Tak Paulina Smaszcz zareagowała na udział Macieja Kurzajewskiego w "TzG". Jej komentarz mówi wiele