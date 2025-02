Agnieszka Kaczorowska jest znaną polską aktorką i tancerką. Już niebawem znów będziemy mieli okazję zobaczyć ją na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami", gdzie będzie partnerować Filipowi Gurłaczowi. Obecnie duet spędza całe dnie na przygotowaniach do wielkiego dnia. Niedawno paparazzi przyłapali Kaczorowską w drodze na kolejny trening. Gdy była już u drzwi sali, doszło o nieprzewidzianej sytuacji. Jej mina mówiła wszystko.

Agnieszka Kaczorowska najpierw upuściła tort, a później wręczyła go Filipowi Gurłaczowi

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska postanowiła sprawić niespodziankę swojemu partnerowi tanecznemu, Filipowi Gurłaczowi, w dniu jego 35. urodzin. Aktorka i tancerka przyniosła tort do studia tanecznego, gdzie odbywały się próby do "Tańca z gwiazdami". Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem – w drodze do budynku tort niespodziewanie wyślizgnął się jej z rąk i upadł na ziemię.

Świadkami tej wpadki byli paparazzi, którzy uchwycili całe zdarzenie na zdjęciach. Na szczęście, tort był zapakowany w pudełko, dlatego jak możemy się domyślać, nie uległ większym zniszczeniom i nadal nadawał się do świętowania. Tak przynajmniej wynika z późniejszej instagramowej relacji aktorki, w której pokazała, jak wręcza Filipowi słodki podarunek. Filip Gurłacz był wyraźnie zaskoczony i wzruszony gestem swojej tanecznej partnerki. Cała sytuacja, mimo początkowej katastrofy, zakończyła się śmiechem i wspólnym świętowaniem.

Kiedy rozpocznie się 16. edycja "Tańca z gwiazdami" i kto w niej wystąpi?

16 edycja programu "Taniec z Gwiazdami” rozpocznie się w niedzielę, 2 marca 2025 roku, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. W tej edycji wystąpi dwanaście par, w skład których wchodzą:

Blanka Stajkow (wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023) i Mieszko Masłowski

(wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023) i Maciej Kurzajewski (dziennikarz sportowy, prezenter) i Lenka Klimentová

(dziennikarz sportowy, prezenter) i Adrianna Borek (artystka kabaretowa) i Albert Kosiński

(artystka kabaretowa) i Maria Jeleniewska (influencerka, TikTokerka) i Jacek Jeschke

(influencerka, TikTokerka) i Magdalena Narożna (piosenkarka zespołu „Piękni i Młodzi”) i Piotr Musiałkowski

(piosenkarka zespołu „Piękni i Młodzi”) i Filip Gurłacz (aktor) i Agnieszka Kaczorowska

(aktor) i Magda Mołek (dziennikarka, prezenterka) i Michał Bartkiewicz

(dziennikarka, prezenterka) i Ola Filipek (dziennikarka radiowa) i Wojciech Kucina

(dziennikarka radiowa) i Cezary Trybański (były koszykarz NBA) i Izabela Skierska

(były koszykarz NBA) i Michał Barczak (aktor) i Magdalena Tarnowska

(aktor) i Grażyna Szapołowska (aktorka) i Jan Kliment

(aktorka) i Tomasz Wolny (dziennikarz, prezenter) i Daria Syta

Program poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a w skład jury wejdą Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

"Afera liścikowa" wokół Agnieszki Kaczorowskiej

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska nie ma łatwo, a częste próby do "TzG" niewątpliwie pozwalają jej nie myśleć o aferze, która ostatnio ją dotknęła. Przypomnijmy, że Marianna Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia odręcznych notatek, sugerując, że Agnieszka Kaczorowska nawiązała bliską relację z członkiem ekipy produkcyjnej podczas kręcenia programu "Królowa przetrwania". Notatki te miały zawierać czułe zwroty, co wywołało spekulacje na temat ich charakteru.

Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się publicznie do tych zarzutów. W obronie Kaczorowskiej stanęła Eliza Trybała, również uczestniczka programu, która oskarżyła Schreiber o manipulację i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych. Cała sytuacja wywołała burzliwe dyskusje w mediach i wśród fanów programu, którzy domagają się wyjaśnień od zaangażowanych stron.

