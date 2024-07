Agnieszka Kaczorowska o Łukaszu Kadziewiczu

Już w najbliższy piątek ( 13 listopada) wielki finał 4. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Ewelina Lisowska zmierzy się z Łukaszem Kadziewiczem, którego partnerką taneczną jest Agnieszka Kaczorowska. Na swoim blogu tancerka podsumowuje ostatnią edycję show i chwali swojego partnera Łukasza, który zdobył serca widzów i jej wielką sympatię. Media pisały, że parę łączy romans, ale tancerka ucięła ostatnio te spekulacje. Co napisała o Łukaszu?

"Kadziu to wyjątkowy gość i niezwykle cieszę się, że to właśnie on był współtowarzyszem tej drogi. Choć zadanie, aby nauczyć tańczyć dwumetrowego sportowca, nie zapowiadało się na łatwe i przyjemne, to mimo wielu trudnościom, wszystkim przeciwnościom i dużej ilości pracy oraz cierpliwości, te kilka miesięcy okazało się super zabawą, fantastycznym czasem i niebanalnym doświadczeniem. Moim zadaniem było odkryć Łukasza, poznać jakim jest człowiekiem i choć odrobinę tego prawdziwego człowieka pokazać Wam …poprzez taniec", napisała na swoim blogu Agnieszka.