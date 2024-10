W ostatnim czasie wokół Agnieszki Kaczorowskiej jest naprawdę bardzo głośno. Wszystko za sprawą doniesień medialnych o rzekomym rozstaniu gwiazdy "Klanu" z mężem. Para do tej pory nie potwierdziła, ale również nie zdementowała plotek na temat swojego związku, więc wszyscy wciąż czekają na komentarz Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Co ciekawe, Agnieszka Kaczorowska nie unika wyjść na oficjalne wydarzenia. Ostatnio uśmiechnięta pojawiła się na evencie, a teraz chętnie pozowała na ściance z okazji otwarcia kliniki dentystycznej.

Uśmiechnięta Agnieszka Kaczorowska pozuje na ściance

Dokładnie tydzień temu w mediach gruchnęła wiadomość, że związek gwiazdy serialu "Klan" i jej męża to już przeszłość. Portal Pudelek poinformował, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. Sami zainteresowani nabrali wody w usta i do tej pory nie zdecydowali się na oficjalny komentarz w tej sprawie. Fani pary zauważyli jednak, że Maciej Pela podjął ostateczną decyzję w sprawie rozstania z Kaczorowską. Sama aktorka milczy i nie odnosi się do medialnych doniesień na temat swojego małżeństwa. Teraz z uśmiechem na twarzy pojawiła się jednak na otwarciu Kupryś Dental Clinic!

Podlewski/AKPA

Agnieszka Kaczorowska w białym total looku wybrała się na oficjalną imprezę i chętnie pozowała do zdjęć na ściance. Nie zabrakło również wspólnej fotki z Tomaszem Kuprusiem, który zaprosił na otwarcie kliniki całą plejadę gwiazd. Agnieszka Kaczorowska w białym garniturze błyszczała, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Tylko spójrzcie na zdjęcia z oficjalnej imprezy.

Myślicie, że gwiazda serialu "Klan" przerwie milczenie i w końcu skomentuje doniesienia na temat swojego małżeństwa? Przypominamy, że ostatnio Pudelek donosił, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela od dwóch tygodni nie mieszkają razem.

Zobacz także: Media huczą o ich rozstaniu. Mąż Kaczorowskiej: "Co jeśli wszystko co mówią, to kłamstwo?"

Podlewski/AKPA