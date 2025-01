Agnieszka Kaczorowska to polska aktorka, tancerka i choreografka. Największą popularność zdobyła jako Bożenka Lubicz w serialu "Klan", w którym występuje od dzieciństwa. Poza aktorstwem jest również utytułowaną tancerką, specjalizującą się w tańcach latynoamerykańskich. Agnieszka Kaczorowska po latach znów pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" i z tej okazji była jedną z gwiazd na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Tancerka zachwyciła imponującą suknią z głębokim dekoltem aż do pasa, ale na uwagę zasługuje to, co zrobiła potem! Aż trudno w to uwierzyć, ale te zdjęcia nie kłamią...

Agnieszka Kaczorowska wybiera coraz odważniejsze kreacje

Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka, pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu 30 stycznia 2025 roku. Wydarzenie to przyciągnęło wiele gwiazd związanych ze stacją, a Kaczorowska zwróciła uwagę swoją odważną stylizacją. Na tę okazję Agnieszka wybrała kreację z głębokim dekoltem, sięgającym niemal do pasa, co podkreśliło jej pewność siebie i doskonałą formę. Jej wygląd był szeroko komentowany w mediach, a wielu obserwatorów doceniło jej odwagę w wyborze tak śmiałej stylizacji.

Podczas ramówki potwierdzono, że Agnieszka Kaczorowska powraca do programu "Taniec z Gwiazdami" jako tancerka. W nadchodzącej, 16. edycji show, jej partnerem tanecznym będzie aktor Filip Gurłacz. Wiosenna ramówka Polsatu na 2025 rok zapowiada się niezwykle interesująco, a powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami" z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.

Agnieszka Kaczorowska zaliczyła wpadkę na ramówce Polsatu?

Po części oficjalnej gwiazdy udzielały wywiadów mediom. Agnieszka Kaczorowska na czerwonym dywanie prezentowała się spektakularnie, ale potem pozwoliła sobie na odrobinę luzu i podczas rozmów z dziennikarzami zdecydowała się zdjąć buty. Jak wiadomo, buty na wysokim obcasie nie zawsze należą do najwygodniejszych i być może tak było w tym przypadku. Na zdjęciach widać aktorkę, stojącą boso na czerwonym dywanie, a obok jej długiej sukni można zauważyć srebrne sandały na szpilce. Trzeba przyznać, że to dość nieoczekiwany widok i gwiazdy rzadko pozwalają sobie na to, aby fotoreporterzy uchwycili takie kadry. Czyżby buty były aż tak niewygodne?

Przełomowy rok w życiu Agnieszki Kaczorowskiej

Niedawno Maciej Pela zapytany w jednym z wywiadów o plany na przyszłość powiedział wprost "rozwieść się". Wygląda na to, że w tym roku Agnieszka Kaczorowska nie tylko zmieni swój stan cywilny, ale ma przed sobą imponujący rok w swojej karierze zawodowej. Udział w "Królowej przetrwania" i powrót do "Tańca z Gwiazdami" to dopiero początek. Tancerka i aktorka nie ukrywa, że ma ambicje na więcej i z pewnością przed nią wiele nowych projektów, ale musi też zamknąć za sobą rozdział związany z małżeństwem.

Jak wiadomo, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za jedną z bardziej zgranych par w polskim show-biznesie, zakończyli swoje małżeństwo w październiku 2024 roku. Para była razem przez sześć lat i doczekała się dwóch córek. Obecnie oboje skupiają się na wychowywaniu swoich córek i układaniu życia na nowo. Rozstanie pary było szeroko komentowane w mediach, a ich wypowiedzi rzuciły światło na różnice w postrzeganiu przyczyn zakończenia związku.

