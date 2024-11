Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uznawani byli za jedno z lepiej prosperujących małżeństw w polskim show-biznesie. Ich życie poprzez social media kreowanie było niczym kadry z bajki, dlatego kiedy media obiegła informacja o rozstaniu pary, fani nie dowierzali, że to koniec tak zgranego na pozór małżeństwa.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli małżeństwem przez 6 sześć lat. Para doczekała się dwóch córek: Emilii i Gabrieli. W mediach społecznościowych zarówno Agnieszki jak i Macieja zauważyć można było ładne kadry z wakacji, wspólne pozowanie pary na ściankach i wiele innych wydarzeń z życia rodziny. Jeszcze do dziś nie znany był powód rozstania. 12 października Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Mateuszem Hładkim w programie "Mówię Wam" zapytana została o rozstanie. Był to pierwszy wywiad po rozstaniu aktorki.

Są takie sprawy w życiu i takie chwile w życiu, które wymagają ciszy. I to jest ten czas, który wymaga ciszy. Ja o tę ciszę po prostu proszę. Apeluję o ciszę, bo jak każdy człowiek mam prawo do tej ciszy. Dalej też jestem człowiekiem, nie jestem tylko marką osobistą, nie jestem tylko osobą znaną i publiczną

Tym razem aktorka na kanapie u Kuby Wojewódzkiego postanowiła wyjawić więcej szczegółów. Na samym początku Wojewódzki zapytał o emocje towarzyszące Kaczorowskiej.

Jest we mnie dużo emocji teraz. Rzeczywiście jestem też w momencie układania swojego życia i dlatego też dużo ciszy z mojej strony, bo to układanie wymaga ciszy

W dalszej części rozmowy aktorka przyznała, że wie, że fani czegoś od niej oczekują. Przyznała, że trochę to ona sama do tego doprowadziła, ponieważ dała fanom sporo swojej prywatności.

Na koniec show nie mogło zabraknąć tematu rozstania Agnieszki Kaczorowskiej z Maciejem Pelą. Kuba Wojewódzki zapytał Kaczorowską, czy jest gotowa, aby porozmawiać poważnie przez parę minut.

Więc tak rozstaliśmy się, układamy sobie to nową rzeczywistość i nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów, natomiast nie jest to pomocne, cała ta sytuacja wymaga spokoju ze względu na dziewczynki, które są małe, które bardzo kochamy, które potrzebują wsparcia i spokoju rodzinnego. Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne

- podsumowała Agnieszka Kaczorowska.